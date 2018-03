Più di mezzo milione di euro per interventi su impianti sportivi

Ammonta a 541 mila euro la somma stanziata dal Comune per interventi di ristrutturazione di vari impianti sportivi del Comune di Parma. Via libera al progetto definitivo da parte della Giunta comunale, su proposta dell’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, e dell’assessorato allo sport, guidato dal vicesindaco, Marco Bosi.

I lavori interesseranno i seguenti impianti sportivi: impianto di via Taro, impianto San Leo in via Guastalla e l’impianto di Viarolo.

Gli interventi verranno realizzati entro l’anno.

I lavori nell’impianto sportivo San Leo, situato ai margini della tangenziale nord, parallelo a via Guastalla, interesseranno l’area esterna degli spogliatoi con il rifacimento della parte cortilizia esistente e della tettoia. Sul lato est verranno rimosse le baracche esistenti e sostituite con nuove strutture di migliore qualità; sarà sistemato in modo più adeguato rispetto all’attuale il box ufficio, rendendo così più coerente la sua posizione in rapporto alla costruzione sul lato nord. Verranno posizionati nuovi corpi illuminanti, previsti sia a parete che a pavimento, mentre nell’angolo sud – est verrà posato un palo con proiettore per illuminare anche l’area verde. Per quanto riguarda il blocco spogliatoi, le modifiche interne riguarderanno principalmente la riorganizzazione dei servi igienici e la riqualificazione complessiva degli spazi interni.

Nell’impianto sportivo di via Taro è previsto il rifacimento della pavimentazione delle due direttrici principali, una che collega l’asse tra l’accesso carraio ed il cancello d’ingresso del campo da gioco e l’altra perpendicolare ai campi da gioco, con contestuale potenziamento della zona a verde e la messa a dimora di nuove alberature. Verrà, altresì, realizzata una tettoia di fronte agli spogliatoi e verranno riqualificati gli spazi interni degli spogliatoi. Si procederà, inoltre, alla rifacimento dell’illuminazione del campo da gioco sul lato est, con il posizionamento di tre ulteriori pali completi di proiettori.

Nell’impianto sportivo di Viarolo si procederà alla riqualificazione dello spazio di accesso agli spogliati con il rifacimento del marciapiede d’accesso e realizzazione di una nuova rampa d’accesso al campo da gioco, in sostituzione dei gradini attualmente esistenti. Verrà anche sostituito il portale d’accesso agli spogliatoi con la presenza di un nuovo corpo illuminante incassato nel terreno; anche lo spogliatoio degli arbitri verrà ampiamente riqualificato al fine di permetterne l’utilizzo ad arbitri di entrambi i sessi.