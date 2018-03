Rugby, l’HBS Colorno ospita il Verona domenica al “Maini”

Dopo la sconfitta contro il Valsugana, i ragazzi dell’HBS Colorno di Greg Sinclair saranno impegnati domenica alle ore 15.30 presso il campo “Maini” di Colorno per la sesta giornata del girone 2 della Poule Promozione contro il Rugby Verona. Queste le parole del coach scozzese: “I ragazzi questa settimana si sono allenati bene; l’obiettivo è quello giocare tutti i palloni con intensità e continuità aggiungendo la fisicità che abbiamo avuto contro il Noceto”. Ad arbitrare la partita sarà il Sig. Vivarini (Padova) coadiuvato dai Sig.ri Borreccetti (Forlì) e D’Amico (Brescia).

LE “FURIE ROSSE” RIPRENDONO IL CAMPIONATO

La femminile di coach Prestera riprende la sua corsa nel campionato nazionale di serie A. Domenica, alle ore 13.30 sul campo “Pavesi” di Colorno, ospiteranno le Chicken Cus Pavia. Ad arbitrare sarà Beatrice Smussi di Brescia.

UNDER 18 IN CASA DEI LYONS PIACENZA

Domenica ore 12.30 i ragazzi di Marco Falzone e Samuele Pace sfideranno i pari età presso il campo Beltrametti in via Angiussola,74 a Piacenza.

AMICHEVOLE FUORI CASA CONTRO IL FLORENTIA RUGBY

I ragazzi di Paolo Bettati Domenica alle ore 14 sono ospiti del Florentia Rugby presso il centro sportivo di via San Bartolo a Cintoia (FI)

UNDER 14 e 16 FEMMINILE

Le ragazze under 16 di Davide Barbieri, sempre Domenica, sono impegnate nel concentramento a Castel San Pietro (BO) sul campo Casatorre in via Viara 517. Kick off ore 10.

Le under 14 con Laura Tocchetti saranno invece a Seriate, presso il centro sportivo di via Monti (BG), con inizio previsto ore 10.30.

MINIRUGBY

Inizia, con il Colla dei Sensi 2018, la lunga stagione dei tornei per le Under 6, 8, 10 e 12. L’appuntamento è per Domenica a Noceto ore 9 presso il Centro sportivo di Noceto (via Gandiolo, 2).