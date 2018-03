Fondazione Teatro Regio, i sindacati all’attacco: “Aumenti al DG, e intanto ai dipendenti si chiede di ridurre di fatto retribuzioni”

Giovedi 22 marzo si è tenuto un incontro fra la direzione del Teatro Regio, i delegati sindacali e le organizzazioni sindacali di categoria SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL per tentare di concludere il percorso di stabilizzazione dei precari storici così come fu previsto da accordi sottoscritti nel 2012 e 2014.

Nell’ambito della trattativa è rientrato anche l’adeguamento ed il consolidamento, in ottica di perequazione fra tutti i dipendenti, di alcune indennità. Per la Fondazione l’adeguamento delle indennità doveva però avvenire a costi invariati e la contropartita per le stabilizzazioni doveva essere la drastica riduzione di altre voci di indennità previste dalla contrattazione aziendale.

Oggi, quando la trattativa sembrava giunta ad un punto di svolta, suscita grande sconcerto apprendere che si sono trovati i soldi per garantire un aumento del compenso del direttore generale di diverse decine di migliaia di euro all’anno, mentre al tavolo sindacale ancora si discute di qualche decina di euro di minor riduzione e si sottolinea minor riduzione, dell’indennità di trasferta, di qualche ora di flessibilità in meno, di una corretta applicazione dei livelli di inquadramento in base alle norme contrattuali e di legge.

Per completezza d’informazione è utile ricordare che le retribuzioni dei dipendenti della Fondazione Teatro Regio sono ferme dal settembre 2006, data dell’ultimo rinnovo economico del contratto nazionale.

Le organizzazioni sindacali di categoria si augurano, pertanto, che l’aumento della retribuzione del dirigente sia il preludio per una celere e soddisfacente conclusione della trattativa in corso e per l’avvio di un nuovo ciclo che possa vedere finalmente riconosciuto economicamente il contributo, l’impegno e la professionalità anche delle lavoratrici e dei lavoratori, tecnici e impiegati, nel rilancio e nel successo del Teatro.

Le Segreterie Provinciali di Parma di Slc Cgil e Uilcom Uil