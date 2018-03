Laura Cavandoli: “Votato! Noi siamo pronti. State con noi”. Campari e Saponara: “Abbiamo eletto il primo presidente del Senato donna”

“Votato! Speriamo di eleggere velocemente i presidenti di Camera e Senato con una soluzione condivisa da tutte le forze politiche e di riuscire a dare alla svelta un Governo a questo Paese che chiede Sicurezza, Lavoro, certezze per ripartire. Ci sono tante cose da fare, a partire dal rispettare la volontà degli elettori. Noi siamo pronti. State con noi.”

Lo scrive Laura Cavandoli sulla sua pagina Facebook.

___

Sono davvero soddisfatto.

Quella di oggi è stata una dimostrazione di mediazione ed intelligenza politica di tutto il centro destra compresa e condivisa anche dalle forze esterne. In un quadro complesso come quello in cui operiamo, riuscire a trovare una quadratura già alla terza votazione è senza dubbio un’ottima partenza. Il segnale lanciato ieri dalla Lega è stato compreso e colto al volo.

Bene così.

Ritengo sia un segno di serietà e di indirizzo nella giusta direzione.

Grazie a chi si è fidato di noi.

Non ultimo: abbiamo eletto la prima Presidente del Senato donna ed è stato bellissimo essere parte di tutto ciò che è successo!

Maurizio Campari, senatore Lega

___

Da donna sono felice che una donna sia stata eletta Presidente del Senato entrando nella Storia; da Senatrice sono felice che la neo Presidente sia espressione del Centrodestra unito.

Porgo il mio auspicio alla Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati per uno splendido lavoro istituzionale.

Maria Gabriella Saponara, senatrice Lega