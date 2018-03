Chiusa un’attività artigianale nella zona di via Trento per gravi carenze igienico-sanitarie: congelatore sporco e kebab ricongelati

Controlli congiunti del Reparto di Polizia Annonaria Amministrativa di Parma e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna: Parma, 25 marzo 2018. Continuano i controlli congiunti del Reparto di Polizia Annonaria Amministrativa di Parma, congiuntamente al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, con verifiche a tutela dei consumatori.

Nello specifico, sono state ispezionate attività artigianali alimentari ed un esercizi di vicinato nella zona di via Trento, dove sono state accertate numerose violazioni delle norme igienico sanitarie, come la carenza di pulizia nell’area di produzione, pareti di un congelatore verticale sporche, con, all’interno, numerosi alimenti residui (parti di kebab su spiedo) decongelati cotti e ricongelati, non protetti a contatto con confezioni di alimenti confezionati congelati.

Inoltre, nello stesso frigorifero, sono stati rinvenuti numerosi impasti per la pizza ricoperti da sacchetti neri per i rifiuti, alimenti non protetti in modo idoneo e conservati in sacchetti per uso non alimentare.

Infine, nel laboratorio, a temperatura ambiente e quasi a livello del pavimento, sono stati rinvenuti contenitori con pezzi di carne non idoneamente conservati. Il locale era già stato oggetto di controllo con conseguente chiusura immediata, per gravi violazioni igienico sanitarie nell’ottobre 2017.

Tale situazione ha portato il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna a sottoporre agli alimenti a sequestro sanitario e a disporre la chiusura immediata dell’attività artigianale, con comunicazione alla Procura di Parma ed al settore competente del Comune di Parma per il prosieguo di competenza.