Gli auguri pasquali del Vescovo in municipio

Il Vescovo di Parma, Sua Eccellenza Monsignor Enrico Solmi, è stato accolto questa mattina in municipio, per il consueto scambio di auguri in vista della Pasqua, dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, dall’Assessora alle Pari Opportunità e Partecipazione, Nicoletta Paci, dal consigliere Leonardo Spadi, con loro anche il Direttore Generale Marco Giorgi, il Segretario Generale Andrea Ravagnani ed i dipendenti dell’ente. Il vescovo ha portato in dono la “Palma della pace” ed ha impartito la benedizione Pasquale.