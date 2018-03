Il progetto di +Europa va avanti: “A Parma ottimo risultato”

Il Comitato +Europa di Parma, pur riconoscendo il fallimento nel raggiungere l’obbiettivo del 3% a livello nazionale, esprime soddisfazione per il risultato conseguito a Parma dove avendo raccolto il 5,5% dei voti, secondo migliore risultato della Lista +Europa in Regione Emilia-Romagna dopo Bologna, si conferma come 5a forza politica della città.

Visti gli incoraggianti risultati cittadini e la coesione mostrata dal nostro gruppo di attivisti e volontari costruito in questi mesi, il comitato di Parma vuole porsi come esempio, a livello regionale, di unità e collaborazione tra le varie anime che compongono il movimento +Europa (Radicali, Forza Europa e Centro Democratico).

L’obiettivo fissato dal Comitato è di continuare a impegnarsi come forza aperta a tutto il fronte Europeista liberale e progressista al fine di comporre e allargare l’area politica che si contrappone alle crescenti forze anti-europeiste e sovraniste che hanno travolto la tornata elettorale attraverso una serie di eventi legati sia alle tematiche dei diritti umani, che accompagneranno la città fino al 10 dicembre, data di celebrazione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sia per continuare a sostenere l’importanza di una maggiore integrazione Europea denunciando i problemi che la mancanza di forti politiche comuni sull’economia, difesa e politica estera provocano.

I nostri incontri sono aperti a tutti e vi invitiamo a non esitare a mettervi in contatto con noi qualora interessati a prenderne parte e contribuire allo sviluppo delle nostre attività.

Ora è davvero il tempo di restare +uniti.

Comitato +Europa Parma