Martedì 27 marzo ore 21 Antonio Polito presenterà il suo ultimo libro “Riprendiamoci i nostri figli”, sulla difficile sfida educativa dei genitori.

Mercoledì 28 marzo, alle ore 17, appuntamento con “La scuola nuova: il Liceo Classico”, incontro a due voci tra Michele Napolitano e Federico Condello.

Martedì 27 e mercoledì 28 marzo l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma promuove a Palazzo del Governatore “IN DIFESA DEL FUTURO – L’Educazione come sfida”: due incontri di approfondimento dedicati a riflettere sul tema dell’educazione sia in ambito familiare sia in ambito scolastico.

Gli incontri ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sono promossi in collaborazione con il Servizio Biblioteche del Comune di Parma, con il patrocinio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’ Università di Parma.

Primo ospite in programma, martedì 27 marzo alle ore 21 sarà Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera e autore di “Contro i papà” (Rizzoli, 2012) e “In fondo a destra” (Rizzoli, 2013), che presenterà al pubblico il suo ultimo libro “Riprendiamoci i nostri figli” recentemente uscito per Marsilio Editori. Dialogherà con l’autore Enrico Franco, direttore del Corriere di Bologna.

Nel mondo di oggi, che mette in discussione ogni forma di autorità, la sfida educativa dei genitori diventa sempre più complicata. Se il conflitto tra generazioni non è certamente una novità, quello che sta accadendo è però qualcosa di diverso, di molto più serio: una vera e propria interruzione del tradizionale passaggio di valori dai padri ai figli. Diventato padre in due momenti diversi e distanti della sua vita, Antonio Polito entra nel vivo di una battaglia culturale volta a smascherare i nemici dei genitori.

Mercoledì 28 marzo, alle ore 17, appuntamento con “La scuola nuova: il Liceo Classico” un incontro a due voci con Michele Napolitano autore de “Il liceo classico: qualche idea per il futuro” (Salerno editrice) e docente Lingua e letteratura greca presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, e Federico Condello autore de “La scuola giusta. In difesa del Liceo Classico” (Mondadori editore) e docente di Filologia greco-latina e Letteratura e tradizione classica all’Università di Bologna. La conversazione sarà moderata da Massimo Magnani, docente di Letteratura Greca all’Università di Parma.

Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una ripresa del pluri-secolare dibattito sul Liceo Classico. Federico Condello e Michele Napolitano sono tra le voci più autorevoli e intelligenti che si siano espresse su di una questione che non riguarda solo gli ‘addetti ai lavori’ (insegnanti, studenti e relative famiglie), ma che è molto più ampia e che coinvolge le sorti, non sempre ‘magnifiche e progressive’, dell’istruzione in Italia.