Asp Fidenza vicino alle coppie che aspettano un bambino

Novità importanti per le coppie che aspettano il loro bambino e per le neomamme al Centro per le famiglie Asp “Distretto di Fidenza”di Via Nenni 52/A a Fidenza; tre importanti iniziative che partono nel mese di marzo:

NASCONO DUE GENITORI è un percorso di coppia di 7 incontri, 5 prima del parto e 2 dopo il parto. La prima edizione è stata martedì 13 marzo, per 5 settimane consecutive dalle 17.30 alle 20.00; un regalo che i nuovi genitori fanno a se stessi e al loro bimbo per prepararsi in modo sereno e consapevole ad essere una nuova famiglia.

Lo SPAZIO MAMME tutti i lunedì dalle 16.00 alle 18.00 accoglie mamme con bambini da 0 a 12 mesi, in un luogo informale ed accogliente dove ci si incontra e si condivide l’esperienza che si sta vivendo.

I GIOVEDI’ DELLE MAMME ripartono dal 22 marzo ogni giovedì dalle 10 alle 12; sono per le neomamme, ma anche i papà sono i benvenuti!

Parleremo di musica, di libri, di fasce porta bimbi e tanto altro, affronteremo le domande che la nascita di un bambino ci sollecita e, insieme ad altre mamme e ad esperti , troveremo sicuramente risposte possibili.

“Con queste nuove iniziative, tutte gratuite – afferma il Direttore di ASP, Elena Cagliari – vogliamo implementare le opportunità che il Centro già offre come la consulenza per i genitori, la consulenza di coppia e legale, perché il nostro obiettivo è quello di favorire il benessere delle famiglie e dei suoi componenti, offrendo professionalità e attenzione in un ambiente confortevole ed informale.”.

Seguiteci sulla pagina FB e chiamateci al n. 0524 525076, oppure veniteci a trovare tutte le mattine dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì; saremo lieti di accogliervi e di darvi tanti interessanti dettagli sulle nostre iniziative.