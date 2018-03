Il Ministero della Cultura ha istituito il “Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della scomparsa di Arrigo Boito”

Il Comune di Parma si è fatto promotore, insieme alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 100°anniversario della scomparsa del letterato, librettista e compositore Arrigo Boito, ottenendo dal Ministero anche un riconoscimento economico di circa 40.000 euro come contributo per la realizzazione del fitto programma di concerti, conferenze ed eventi che prenderanno il via nei prossimi mesi nella nostra città.

Il comitato, presieduto da Emilio Sala, è composto da Marco Capra (Università di Parma), Riccardo Ceni (Direttore Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma), Gianluigi Giacomoni (Fondazione Arturo Toscanini), Alessandra Carlotta Pellegrini (Istituto Nazionale Studi Verdiani) e Mariella Zanni (Direttore Casa della Musica del Comune di Parma), cui si aggiungono altri membri di istituzioni scientifiche e culturali tra Milano e Venezia.

Nel corso del 2018 il Comitato per le Celebrazioni del 100°anniversario della morte di Arrigo Boito avrà il compito di promuovere e realizzare eventi e manifestazioni che ricordino e valorizzino la figura di uno dei più grandi protagonisti della scena culturale italiana, dagli albori della storia nazionale sino al 1918, anno della sua morte, facendo conoscere ad un pubblico più ampio la complessa personalità del musicista e del poeta, anche attraverso una campagna di digitalizzazione che salvaguardi e renda fruibile l’ingente documentazione presente a Parma, Venezia e Milano.

Per la prima volta verrà riunita, anche se virtualmente, una documentazione omogenea, seppur conservata in sedi diverse.