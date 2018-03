Pedemontana Sociale: due giorni dedicati alle famiglie accoglienti

La famiglia come strumento prezioso per aiutare altre famiglie nei momenti di difficoltà. Pedemontana Sociale, l’azienda per i servizi alla persona dell’Unione Pedemontana Parmense, dal 2015 ha avviato nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, con il contributo di Fondazione Cariparma, il progetto “Una famiglia per una famiglia”, ideato da Fondazione Paideia di Torino. Un progetto che oggi coinvolge oltre trenta nuclei familiari e che si pone l’obiettivo di sostenere le famiglie “in affanno”, per esempio nella gestione della vita quotidiana, a causa di lavori precari o di relazioni genitori-figli complicate e faticose, oppure in condizioni di solitudine perché lontane dal loro Paese d’origine.

Una ricchezza per l’intera comunità, alla quale Pedemontana Sociale dedicherà una serata di ringraziamento e un momento di confronto, con un convegno al quale parteciperanno esperti di livello nazionale insieme agli operatori che coordinano il servizio sul territorio pedemonano. E per mostrare cosa significhi essere una famiglia accogliente, verrà proiettato in anteprima il video realizzato dal registra Nicola Gennari, in cui le mamme e i papà che hanno condiviso e partecipato al progetto raccontano le loro esperienze.

La due giorni si aprirà giovedì 5 aprile a partire dalle 19 a “Casa I Prati” (Collecchio), con la festa di ringraziamento, organizzata da Azienda Pedemontana Sociale, rivolta a tutte le famiglie affiancanti e affiancate. Il giorno dopo, a partire dalle ore 9 nella Sala consiglio della “Corte Bruno Agresti” a Traversetolo, si svolgerà il convegno dal titolo “Co-progettare INSIEME al territorio – L’affiancamento familiare come nuova risorsa di prevenzione per i servizi e la comunità”. Un appuntamento rivolto agli operatori, ed aperto alla cittadinanza, organizzato da Pedemontana Sociale e Fondazione Paideia, in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma e patrocinato dalla Regione.

Ricordiamo che, a causa dei posti limitati in sala, chi fosse interessato a partecipare è pregato di confermare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo una famigliaperunafamiglia@pedemontanasociale.pr.it.

Il programma completo dei lavori, che termineranno alle 13, può essere scaricato dal sito www.unionepedemontana.pr.it.

Per avere ulteriori informazioni si può contattare Azienda Pedemontana Sociale al numero 0521 307111.