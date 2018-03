La Filarmonica Toscanini in concerto all’Auditorium Paganini venerdì 30 marzo

Venerdì 30 marzo alle 20.30 prosegue all’Auditorium Paganini la programmazione di Tutti per Uno, la serie di concerti che vede quali protagonisti i solisti della Filarmonica Toscanini, chiamati ad interpretare i più diversi brani del repertorio concertistico per strumento solista e orchestra. Sarà Alpesh Chauhan, direttore principale della Filarmonica Arturo Toscanini, a dirigere la sua orchestra in un programma di grande freschezza artistica e di notevole livello interpretativo. Solista questa volta il primo oboe della Filarmonica, Gian Piero Fortini, chiamato ad eseguire il Concerto per oboe e orchestra in do maggiore di Wolfgang A. Mozart, che porta il numero di catalogo K 314. Scritto nella primavera o estate del 1777 per l’oboista bergamasco Giuseppe Ferlendis, è tuttora uno dei più importanti lavori della letteratura per oboe e orchestra. Il Concerto ha una freschezza e una spigliatezza melodica di gusto tipicamente mozartiano e l’oboe solista vi svolge un ruolo di straordinaria eleganza sonora, nel rispetto delle regole della musica di intrattenimento, non mancando di primeggiare in cadenze brillanti e piacevoli, secondo quel classicismo inimitabile che appartiene interamente allo stile del compositore di Salisburgo.

Il programma sarà aperto dal Tombeau de Couperin di Maurice Ravel, la suite per orchestra che egli scrisse nel 1917, con malinconica eleganza e mutuando il termine dall’antico omaggio funebre in forma di musica, in ricordo di sei amici caduti nella Grande Guerra. La chiusura sarà affidata alla bellissima Serenata per archi in mi maggiore op. 22 di Antonin Dvořák, scritta nel 1875 in soli 12 giorni e subito ammirata da Brahms e dall’influente critico Hanslick. Entrambi facevano parte della commissione che concesse all’autore una importante borsa di studio del governo austriaco. Nessuno dei componenti conosceva personalmente Dvořák, che era di famiglia povera, ma tutti riconobbero un talento straordinario. Lo stesso Brahms lo presentò all’editore Simrock, per il quale uscirono tutti i grandi capolavori dell’autore. La Serenata resta uno dei capolavori del genere, un brano di intensa carica melodica e di grande fascino.

Prevendita sul sito www.biglietteriatoscanini.it o presso il CPM Arturo Toscanini, Viale Barilla 27/A, aperto da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.00; il giovedì e venerdì anche dalle 14.00 alle 17.00.

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a biglietteria@fondazionetoscanini.it o telefonando allo 0521/391339.

La biglietteria dell’Auditorium Paganini (0521-391379) apre solo nei giorni di concerto 60 minuti prima dell’orario d’inizio. I prezzi dei biglietti vanno dai 25 ai 10 euro a seconda del settore e della data prescelta. Riduzioni ulteriori per gli allievi del conservatorio Boito e del Liceo Musicale Bertolucci e per gli under14.

