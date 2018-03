Ogni sabato pomeriggio Scarpa e i Socialisti torneranno nelle piazze per presidiare la legalità

I Socialisti di Parma, in accordo con Paolo Scarpa e gli amici di Parma Protagonista, hanno iniziato sabato 24 marzo il presidio degli angoli di “illegalità”in via San Leonardo. (leggi la proposta che Scarpa fece in campagna elettorale di azzerare lo spaccio in città in un anno)

Giampaolo Cantoni, Paolo Scarpa, Rosina Trombi, Cristiano Manuele sono stati i primi a partecipare al presidio, convinti che, solamente con la costanza e non certo con estemporanee “marcette” una tantum, si possa restituire ai cittadini una via sicura e “legalizzata”.

Continueremo ad assicurare tutti i sabato pomeriggio, in diversi punti del quartiere, aree presidiate, punti di incontro ed ascolto, restituendo nuovamente alla nostra città quegli spazi pubblici attualmente sede di mercati liberi ma “illegali”, come giustamente sosteneva Don Gallo.

Invitiamo quindi tutti i cittadini di Parma a venirci a trovare in via San Leonardo presso i nostri banchetti in via San Leonardo angolo via Prampolini ed angolo via de Ambris.

Ufficio stampa PSI