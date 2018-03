Giornata sulla consapevolezza dell’Autismo: il Parma Rosa in blu

Parma Rosa in Blu per la consapevolezza dell’autismo. In occasione dell’ultima sessione di allenamento del Parma Femminile (che non ha nel week end impegni di Campionato) una rappresentanza delle calciatrici e dello staff ha volentieri posato con la maglia completamente in tinta blu, colore distintivo della imminente giornata sulla Consapevolezza dell’Autismo (lunedì 2 Aprile), a sostegno dell’iniziativa dell’Ausl e dagli assessorati allo sport e ai servizi sociali del Comune di Parma, “Lo Sport si veste di blu”, cui tutto il Parma Calcio (Società, Prima Squadra, Settore Giovanile, Squadra Femminile), come consolidata consuetudine, aderisce in svariati modi per contribuire a contrastare il pregiudizio, il rifiuto della diversità e la discriminazione e favorire il confronto e la conoscenza sulla patologia dell’autismo, che colpisce un bambino su 68. Nella passata stagione le Crociate scesero in campo a Modena, prima della partita San Paolo-Parma 0-2, di domenica 2 Aprile 2017, con la t shirt blu sulla divisa di gioco, e la tennero indossata per il Cerimoniale d’inizio gara.

“Lo Sport si veste di Blu” sarà presentato domani mattina, venerdì 30 Marzo 2018, alle ore 10.30 in Municipio, con la presenza di una rappresentanza del Parma.