Assemblea plenaria dei soci del “Club di Prodotto – Parma City of Gastronomy”: l’importante momento si è svolto a Palazzo del Governatore ed è stato l’occasione per fare il punto della situazione sul lavoro svolto fino ad oggi e per guardare con determinazione alle sfide future. Ne ha parlato l’assessore al Turismo Cristiano Casa.

Gli obiettivi, illustrati dall’assessore Cristiano Casa, contemplano: la valorizzazione del titolo di “Parma City of Gastronomy Unesco”, come propulsore delle attività di promozione turistica e di internazionalizzazione delle imprese dell’agroalimentare locale.

L’idea è quella di far conoscere ed apprezzare il territorio attraverso le sue produzioni tipiche, prolungando i giorni di permanenza dei visitatori, per fare di Parma un punto di riferimento nazionale e internazionale per tutto ciò che riguarda l’agroalimentare, presentandosi come piattaforma a disposizione della comunità gastronomica e dell’agroalimentare.

Le azioni previste intendono, come ha rimarcato l’assessore Casa, consolidare il sistema di accoglienza di Parma City of Gastronomy, puntando sul Club di Prodotto e sul gruppo di ristoratori Parma Quality Restaurant. Ed ancora identificare e dare seguito ad eventi specifici di portata internazionale che caratterizzino il territorio. Promuovere Parma ed il suo territorio in Italia e all’estero è considerata un’azione strategica, facendo leva su tutto il sistema legato all’eccellenza agroalimentare per valorizzare Parma City of Gastronomy.

Il “Club di Prodotto – Parma City of Gastronomy” comprende un totale di 240 iscritti, (36 si sono aggiunti nel 2017 e 10 nel 2018) così suddivisi: le strutture ricettive sono 58, 49 i ristoranti, 37 i produttori, 32 i rivenditori/spacci, 24 le guide turistiche, 9 i Tour operator, 23 altri operatori e 10 i musei.

Le attività nel 2017 hanno visto, oltre all’attività promozionale comprensiva del nuovo sito, del profilo facebook e pinterest, 137 “Parma nel cuore del gusto tour” (Comune di Parma+FoodValley+7stelle+Maestro+Parma Incoming), 265 Passeggiate in città con degustazione (Comune di Parma+FoodValley+7stelle), 1.753 Tastybus (Maestro), 158 Aperitivo Insolito (7stelle viaggi), 99 Food From Love (Assapora Appennino) e 42 navette speciali.

In totale i tour attivati sono stati 10, per un numero di partecipanti di 2101 nel 2016 e di 2454 nel 2017: 4555 in totale.