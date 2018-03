Cardinali (Pd): “Uno staff di esperti per la situazione Laminam”

La fase critica dovuta alle emissioni sull’ambiente e sulla salute dell’area dell’azienda Laminam di Borgotaro non è ancora stata superata.

Lo fa presente in un’interrogazione Alessandro Cardinali (Partito democratico) che chiede alla giunta di costituire, in accordo con gli assessorati interessati, “uno staff altamente qualificato, composto da esperti del settore sanitario e ambientale, per un’attenta valutazione del fenomeno”.

Dopo le numerose segnalazioni – spiega Cardinali – era stato proposto un percorso gratuito e dedicato per assicurare approfondimenti diagnostici per chi segnalava reazioni di tipo irritativo insieme all’istituzione di un tavolo di garanzia per la cittadinanza. La Regione avrebbe inoltre impegnato “una cifra considerevole per acquisire nuove strumentazioni utili a potenziare il sistema di rilevamento”. Cardinali chiede quindi come la Regione intenda procedere nel percorso intrapreso con cittadini, associazioni e comitati, in modo da coniugare garanzie per la salute, rispetto per l’ambiente e salvaguardia occupazionale.

Tra le richieste del consigliere anche quella di predisporre una Via (Valutazione di impatto ambientale) volontaria da parte dell’azienda.