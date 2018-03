Inceneritore: industria insalubre di prima classe. Lettera aperta di Francesco Barbieri

INCENERITORE

INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE

(art. 216 RD 1265/34 DM5.9/1994)

NON IDONEE AD OSPITARE INCENERITORI ZONE AGRICOLE

CARATTERIZZATE PER QUALITA’ E TIPICITA’ DEI PRODOTTI

(D.LGS 228 DEL 18/5/2001)

Non sono contento.

Non sono contento dell’approccio del Sindaco e dell’Amministrazione nei confronti dell’INCENERITORE.

Inoltre, i tanti temi fatti emergere ieri così faticosamente, sono finiti oggi nel dimenticatoio: dalla richiesta di Moratoria della FRER Ordine Medici, agli inquinanti riscontrati nelle matrici biologiche prelevate nei pressi degli impianti.

Siamo capitale della Cultura e della Resistenza, dobbiamo pensare e agire di conseguenza.

Bruciano i tempi del cambiamento, non i rifiuti.

Alcuni diranno che ormai è impossibile.

Rispondiamo loro che tutto è possibile per chi crede.

La Pasqua lo dimostra.

Francesco Barbieri (francescoparma.it)

PS. Occorrono tanti soldi, ma non importa. Li troveremo. Qualunque sia il prezzo da pagare, sarà sempre inferiore a quello che dovranno pagare i nostri figli se non portiamo velocemente le attività umane nel campo della Sostenibilità.

UN CAMPIONE HA FALLITO PIU’ VOLTE DI QUANTE UN PERDENTE HA PROVATO… FORZA E AVANTI!

