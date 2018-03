Agricoltore si ribalta col trattore. Trasportato in ospedale in elicottero

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato dalla centrale operativa del 118 Emilia Ovest nel pomeriggio di Venerdi 30 Marzo per un incidente agricolo sulle prime colline della valtaro, in località Costa Villana sul confine tra i comuni di Collecchio e Fornovo Taro, provincia di Parma.

Un uomo settantasei enne residente nel comune di Collecchio si è ribaltato con il proprio trattore, mentre stava operando in un campo particolarmente ripido. Fortunatamente i rollbar del mezzo hanno retto l’urto, limitando i danni all’uomo, prontamente soccorso dal figlio. Sul posto in poco tempo sono arrivati i mezzi di soccorso dell’Assistenza Pubblica di Collecchio-Felino-Sala Baganza e l’automezzo a di Fornovo Taro, oltre alla Polizia Municipale di Collecchio e i Vigili del Fuoco, mentre da Pavullo nel Frignano si alzava in volo l’elicottero abilitato per recuperi in ambiente ostile. Visto il terreno impervio, anche una squadra del Soccorso Alpino è stata inviata sul posto con sei tecnici.

Arrivati sul posto, i sanitari di Elipavullo hanno stabilizzato l’uomo e quindi trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con traumi di media gravità.