Pizzarotti: “Di Maio e Salvini mi hanno chiesto di fare il capo di un Governo di coalizione tra Lega e 5 Stelle”. Un pesce di aprile

“Per trasparenza e onestà intellettuale vorrei rendere pubblico il contenuto di un messaggio che mi è arrivato ieri sera tardi nella casella di posta elettronica. Spero che chi me l’ha inviato non se ne abbia a male. Ho ricevuto, verso le 23.30, una email da Luigi Di Maio, con firma congiunta di Matteo Salvini, in cui si chiede esplicitamente la mia disponibilità ad accettare l’incarico di capo di un governo di coalizione tra Lega e 5 Stelle. Ho risposto che prima avrei sentito mia moglie, ma lei non è molto dell’idea. Farò sapere a entrambi finite le feste. #EffettoParma”.

Lo scrive il sindaco Pizzarotti su Facebook il 1 aprile. Il classico pesce.