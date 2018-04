Pagliari (Pd): “I fatti Bardonecchia sono un’invasione di un Paese confinante in tutto e per tutto”

Quello di Bardonecchia è un fatto di inaudita gravità che guasta come non avrei voluto la serenità dei miei auguri pasquali: un’invasione in tutto e per tutto da parte di forze militari di un paese confinante, un atto di sfida e mancanza di rispetto, un segno del fallimento dell’Europa sul fenomeno immigrazione.

La reazione italiana sia unisone nel segno della responsabilità, e assolutamente ferma e decisa a protezione della nostra sovranità. Dar segno di debolezza sarebbe un imperdonabile errore.

Indico non da oggi che l’Italia deve essere aiutata dalla UE nella gestione dei flussi migratori, in nessuno modo venga offesa, né trattata da provincia su cui dettare legge.

Giorgio Pagliari