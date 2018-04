Tre stranieri bastonano selvaggiamente uno straniero in via delle Fonderie. VIDEO. Campari (Lega): “Questi delinquenti pestano perfino davanti alla Caserma dei Carabinieri”

Via delle Fonderie, ore 21.30 di Pasquetta. Siamo a poche decine di metri dal Comando provinciale dei Carabinieri a Parma.

Il video è stato realizzato in diretta da una lettrice della Gazzetta di Parma e mostra il pestaggio brutale di un ragazzo straniero da parte di altri tre stranieri.

Guarda il video!

___

E’ durissimo su Facebook il commento del senatore Maurizio Campari (Lega) su questi gravi fatti: “Il tutto davanti alla caserma dei Carabinieri! Questi delinquenti, maledetti, non hanno il minimo timore di finire nei guai. Hanno riempito l’Italia di clandestini, hanno ridotto le nostre strade e a terra di nessuno. A Roma vogliamo lavorare per arginare e combattere queste persone che diventano bestie nelle nostre città, ma “i ben pensanti” devono smetterla di far finta che i clandestini siano gente da accogliere anche se non hanno diritto all’asilo. Espulsioni e galere nei loro Paesi d’origine”.