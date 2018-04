Selezione Regionale Rock Targato Italia allo Zerbini

Continuano le selezioni degli artisti iscritti alla 30/a edizione di Rock Targato Italia. Il 7 aprile il concorso farà tappa all’Arci Zerbini di Parma, (Borgo Santa Caterina 1 – Parma) dalle ore 18.00.

L’evento di Parma è organizzato in collaborazione con gli Hotel Monroe (pop rock band parmigiana) e ParmAwards, il premio musicale ideato da Pierangelo Pettenati dedicato alla musica degli artisti parmensi (www.facebook.com/Parmawards).

Il programma della serata delle finali regionali dell’Emilia Romagna propone l’esibizione di otto artisti provenienti da tutta la regione e due ospiti: Roberto Bonfanti (musicista e scrittore) e Jack Anselmi (cantautore).

Due sono gli artisti selezionati per partecipare alle Finali Nazionali previste la prossima estate a Milano: uno scelto dalla giuria tecnica e uno dal pubblico.

Queste sono le band in gara: Dirty Stuff, Bob, Sunday In Soarza, Commonxperience, Contromisura, Pervinka, District Line, Ground Control.

Il vincitore scelto dalla giuria tecnica parteciperà alla serata di premiazione di ParmAwards, giovedì 12 aprile, al WoPa di Parma. Durante la premiazione saranno consegnati i ParmAwards per la produzione musicale parmense del 2017 con riconoscimenti per il miglior disco, miglior canzone, miglior cover, miglior video, miglior produzione e miglior pubblicazione, oltre al Premio Speciale ParmAwards.

Rock Targato Italia è da sempre un contest che punta i riflettori su artisti che amano la musica e provano ad esprimersi attraverso essa, con particolare attenzione alla creazione di opere originali e creative. Nato 31 anni fa da un’idea di Francesco Caprini e Franco Sainini, responsabili dell’ufficio stampa Divinazione Milano e dell’etichetta Terzo Millennio, Rock Targato Italia si fonda sulla forte convinzione che la scena italiana sia piena di talenti che meritano di essere promossi professionalmente.

Gli artisti emergenti selezionati per partecipare alle finali nazionali, che si terranno in autunno a Milano, avranno infatti la possibilità di concorrere per il premio finale, che consisterà nella promozione del proprio singolo attraverso 800 radio, testate giornalistiche locali e nazionali, webzine e piattaforme social e partecipare alla Compilation della manifestazione.