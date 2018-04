C’è l’Aperistreet d’Arte in Rocca a Fontanellato

Aperitivo d’arte ad altissima farcitura di cultura, autenticità, genuinità: metti la corte di uno dei castelli più belli dell’Emilia-Romagna, come la Rocca Sanvitale di Fontanellato (19 km da Parma), ancora circondata dall’acqua del fossato; aggiungi un super truck dal nome accattivante, Dal Parmigiano Gourmet Street Food seguito e consacrato dalle buone forchette italiane per la filosofia che esprime nell’elaborazione delle proposte culinarie; inserisci la visita all’Affresco del Parmigianino, una delle più belle Camere Pictae dello Stivale; metti in agenda tutte le domeniche dall’8 aprile a fine maggio dalle 17.30 alle 20.30 e tutti i venerdì di giugno dalle 18.30 alle 21 circa: et voilà, porta il tuo sorriso per dare vita insieme a noi all’Aperistreet in Rocca.

Conviviale, informale ma con un tocco di eleganza, chic. Da una idea nata dalla collaborazione tra Museo Rocca Sanvitale e Ristorante Giorgione’s – Dal Parmigiano Gourmet Street Food, l’aperitivo si fa in castello: come “moderni pellegrini” potrete rilassarvi il venerdì dopo una settimana di lavoro o alla domenica per animare il weekend, con un ricco aperitivo a buffet e servizio a cura del Food Truck “Dal Parmigiano”, dopo avere nutrito lo spirito e gli occhi, con la visita in coppia o con amici alla preziosa Saletta di Diana e Atteone affrescata nel 1523 da Francesco Maria Mazzola detto Il Parmigianino.

“L’Aperistreet in Rocca” “Dal Parmigiano” vuole essere una proposta nuova ed accogliente di “vivere” l’aperitivo. Il truck offre un taglio “street” alla serata, valorizzando la proposta gastronomica, sempre basata sulle eccellenze alimentari del territorio emiliano e di Parma, in particolare.

Costo comprensivo di visita guidata completa alla Rocca Sanvitale e Aperistreet

(1 consumazione food a scelta e 1 bevanda): 18 Euro.

Costo comprensivo di visita guidata all’Affresco del Parmigianino e Aperistreet

(1 consumazione food a scelta e 1 bevanda): 15 Euro.

Costo per il solo Aperistreet (senza la visita all’Affresco del Parmigianino né alla Rocca): 11 Euro.

MENÙ basic:

TORTA FRITTA E PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

POLPETTE PARMIGIANE

HAMBURGER DI STROLGHINO DI CULATELLO, VERDURE FRESCHE E SALTATE E SALSE

HAMBURGER DI CAVALLO E RUSSA DI VERDURE

HAMBURGER VEGETARIANO

I tour operator interessati ad organizzare e promuovere l’iniziativa possono scriverci: rocca@fontanellato.org

La prenotazione è obbligatoria.