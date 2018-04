Presentazione delle poesie de “Il manutentore” di Alberto Padovani a Torrile

Sabato 7 aprile alle 18 presso la sala del Consiglio Comunale a S.Polo sarà presentato lìultima raccolta di poesie di Alberto Padovani: “il Manutentore”.

L’incontro sarà condotto da Luca Ariano con commento sonoro di Enrico Fava. Introdurrà la presentazione l’Assessore alla cultura Lucia Frasanni che dichiara: “Concludiamo, non a caso con una raccolta di poesie, un percorso di lettura che ha toccato diversi temi come: la malattia legata al tumore al seno, e i diritti delle donne e stereotipi di genere. Chiudere con la poesia mi sembra il modo migliore per toccare corde dell’animo che spesso dimentichiamo di avere ma che rappresentano l’essenza del nostro vivere”.