Presentate le attività del Circolo il Borgo da aprile a ottobre

Presentato questa mattina a Parma presso la sede del Circolo Il Borgo il fitto programma delle iniziative promosse dal Circolo Il Borgo tra aprile e ottobre 2018.

Numerosi i temi che saranno trattati: dall’ambiente all’Europa, dalla rigenerazione urbana, al lavoro e all’immigrazione. Il primo appuntamento per il ciclo “Dialoghi sull’Europa” è fissato per venerdì prossimo 6 aprile alle ore 17.00 con l’incontro dal titolo “Le politiche dell’Unione Europea per l’ambiente” che si terrà presso la Biblioteca Monumentale dell’Abbazia di S. Giovanni Evangelista (piazzale S. Giovanni, 1).

Interverranno l’On. Damiano Zoffoli, parlamentare europeo e membro della Commissione Ambiente, Nicola Dall’Olio, Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Sonia Ziveri, Head of Sustainability di Davines SpA e Andrea Merusi Responsabile Ambientale e della certificazione ISO 14001 di Morris SpA. Il ciclo di incontri “Dialoghi sull’Europa” – che intende approfondire le prospettive dell’Unione Europea nel prossimo futuro, con riferimento anche ai programmi settoriali – proseguiranno con quello dal titolo “Una filosofia per l’Europa” fissato per il 6 giugno con il Prof. Roberto Esposito della Scuola Normale di Pisa e poi con quello sul tema dell’Immigrazione in calendario tra settembre e ottobre. Nel mese di maggio si terrà invece un ciclo di quattro incontri – a cadenza settimanale – a cura del prof. Paolo Giandebiaggi, membro del direttivo del Borgo, sul tema della rigenerazione urbana che saranno ospitati in luoghi simbolo della rigenerazione nella nostra città, mentre sul tema del lavoro è in programma a giugno la tavola rotonda sul welfare aziendale, in collaborazione con ISMO di Milano, Unione Industriali di Parma e con il Sindacato.

La conferenza si è conclusa con l’accenno alla conclusione della 4° edizione di Borgo Lab, il Laboratorio di Cittadinanza attiva del Borgo, che avverrà con la visita didattica a Roma in programma il 12 e 13 aprile quando i ragazzi visiteranno i luoghi delle Istituzioni (la Corte Costituzionale e la Camera dei Deputati), e la Comunità di S. Egidio che celebra quest’anno i 50 anni di attività di sostegno alle fasce disagiate e da diversi anni è attiva – a livello internazionale – nella costruzione del processo di pace, con la realizzazione dei corridoi umanitari per l’arrivo e l’accoglienza in sicurezza dei migranti.

I Circolo culturale Il Borgo nato a Parma nel 1977 che ha dato un forte impulso alla vivacità culturale e politica della città promuovendo importanti iniziative, si è affermato a Parma come interlocutore di riferimento in ambito culturale, sociale, politico ed economico. Per continuare il dialogo con la società civile e dare continuità al proprio impegno, Il Borgo nel 2014 ha costituito “Borgo Lab”, il laboratorio di Cittadinanza attiva – giunto oggi alla 4° edizione – per promuovere tra i giovani l’impegno nella società civile. Ad oggi hanno partecipato al Lab oltre 500 studenti delle scuole superiori di Parma e dell’Università.