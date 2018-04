Resistenza e Olocausto: ecco gli appuntamenti di Lenz Fondazione per il mese di aprile

Lenz Fondazione, nel mese di aprile, porta in scena diversi spettacoli e organizza incontri nell’ambito del Progetto Permanente Resistenza e Olocausto, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma (ISREC).

R O S A W I N K E L

T R I A N G O L O R O S A

prima nazionale

23 – 24 – 25 – 26 – 27 aprile ore 21:00

28 aprile ore 18:00

Il nuovo capitolo dell’indagine performativa di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto su Resistenza e Olocausto sarà presentato a Parma in occasione della Festa della Liberazione. Nucleo drammaturgico: la vicenda umana di Otto Peltzer, atleta omosessuale tedesco e uno dei più grandi mezzofondisti della storia dello sport.

CAMPO LENZ

Giovedì 26 aprile ore 18:00 < IL TEATRO NON SERENO

Secondo appuntamento di CAMPO LENZ, nuovo ciclo di incontri rivolti agli spettatori allo scopo di introdurli alla lettura delle creazioni della Compagnia. In ogni appuntamento verrà fatto un focus su un aspetto formale considerato dominante nello spettacolo in lavorazione ed esemplare della lingua scenica di Lenz. In occasione di Rosa Winkel. Triangolo rosa il dialogo avrà per tema Il teatro non sereno, sulla rappresentabilità artistica dell’Olocausto.

QUANDO L’ESISTENZA È RESISTENZA

Sabato 28 aprile ore 17:00

Incontro con Maya De Leo (docente corso di Storia dell’Omosessualità in Europa e America dell’Università degli Studi di Torino), Marco Minardi (direttore Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma), Danilo Timelli (docente ITE G.B.Bodoni di Parma)

e due studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2018 Un treno per Auschwitz.

In collaborazione con ISREC.

K I N D E R

Sabato 28 aprile, ore 19:00

Video proiezione dello spettacolo di Lenz Fondazione (2016)

sulla tragedia dei bambini ebrei di Parma vittime dello sterminio nazista.

I P H I G E N I A i n c o r s o

Martedì 17 aprile si conclude la prima parte del laboratorio teatrale, coreografico e musicale che in questi mesi ha coinvolto un gruppo di allieve del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, in vista della selezione di una giovane cantante da inserire nel cast dello spettacolo Iphigenia in Aulide di Lenz in debutto il prossimo luglio al Festival Natura Dèi Teatri.

