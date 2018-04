Dal 9 aprile arriva la carta d’identità elettronica a Sala Baganza

Da lunedì 9 aprile lo Sportello Multifunzionale del Comune di Sala Baganza rilascerà esclusivamente carte d’identità elettroniche (CIE).

Il documento, che avrà un costo di 20 euro, è dotato di sofisticati sistemi di sicurezza e di un microchip in grado di memorizzare le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, impronte digitali e codice fiscale compresi. La CIE consente anche di richiedere un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) in modo da poter usufruire dei servizi erogati online dalle Pubbliche amministrazioni.

Contrariamente alle vecchie carte d’identità cartacee, che resteranno comunque valide fino alla data di scadenza, quella elettronica non sarà più stampata e consegnata direttamente allo sportello, ma verrà spedita a casa entro sei giorni lavorativi. Questo perché gli operatori dello sportello, una volta acquisiti i dati, li invieranno telematicamente al Ministero dell’Interno che provvederà alla spedizione della CIE tramite l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

La nuova CIE potrà essere richiesta anche sei mesi prima della scadenza della propria Carta d’identità (o in qualsiasi momento a seguito di smarrimento, furto o deterioramento) presso lo Sportello Multifunzionale del Municipio di Sala Baganza dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 (il giovedì si effettua orario continuato fino alle 16) e il sabato dalle 9 alle 12.

La procedura per il rilascio, per la quale sarà necessario presentarsi muniti di una fototessera, avrà una durata di circa mezz’ora, ma per evitare inutili attese sarà possibile prenotarsi. Si potrà prendere un appuntamento, anche per terze persone, sul sito www.agendacie.interno.gov.it. I dati della prenotazione verranno inviati direttamente all’operatore dello sportello, al quale dovrà essere presentata la ricevuta di prenotazione. Sarà possibile prenotarsi anche recandosi direttamente allo Sportello Multifunzionale, oppure telefonando al numero 0521 331311.

La validità della Carta di identità varia a seconda dell’età del titolare: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 10 anni per i maggiorenni.

In caso di urgenza potrà comunque essere ancora rilasciata la Carta d’Identità cartacea. Urgenza che dovrà tuttavia essere documentata da certificazioni sanitarie (motivi di salute), titoli di viaggio che attestino una partenza imminente, partecipazione a consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto, oppure nel caso in cui il titolare sia un cittadino italiano residente all’estero (Aire). Altra novità importante, al momento della richiesta della CIE potrà essere espresso il consenso o il diniego alla donazione degli organi, oppure non esprimersi.

Considerata la nuova procedura che non consente più il rilascio immediato, il Comune di Sala Baganza raccomanda ai cittadini di controllare bene la scadenza della propria vecchia Carta di identità e, nel caso in cui dovesse essere rifatta, di prenotarsi per tempo.