Cinque nuove Mini EcoStation, ecco il terzo video della mini serie che ne illustra le potenzialità

E’ stato lanciato il video della mini serie, composta da tre video, del regista Gianpaolo Bigoli con attori del Teatro Necessario, realizzato per conto di Iren e Comune di Parma, che illustra le potenzialità delle cinque nuove Mini EcoStation, dislocate in Centro Storico ed Oltretorrente: piazzale Paer, via Verdi, borgo Felino, piazzale San Lorenzo e via Antelami.

Il loro l’obiettivo è quello di rendere più flessibile la raccolta differenziata grazie alla presenza di punti fissi di raccolta che i cittadini potranno sfruttare nel caso siano in difficoltà nel rispettare orari e giorni di conferimento dei rifiuti, secondo il calendario prestabilito. Le nuove Mini EcoStation funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in esse si possono conferire due frazioni di rifiuto: residuo e plastica-barattolame – tetrapak. Il conferimento è possibile tramite l’utilizzo dell’Ecocard Iren o con la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto.

Il progetto delle cinque nuove Mini EcoStation è stato pensato in armonia con il contesto urbano e per garantirne la massima funzionalità.