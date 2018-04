Calciobalilla: torna il torneo della solidarietà

Domenica 7 aprile in Piazza Garibaldi arriva la quinta edizione del “Torneo Calciobalilla e Solidarietà” organizzato da AVIS Comunale Parma (Associazione Volontari Italiani Sangue) e ParmaCalciobalilla con il patrocinio del Comune di Parma. Un evento dedicato a tutti gli appassionati di calcio balilla e aperto a quanti vogliano divertirsi cimentandosi in questa disciplina che unisce lo sport al puro divertimento.

Dalle 9.00 alle 17.00 di domenica si disputeranno le gare del torneo che vedrà gareggiare squadre che competono a livello nazionale: si affronteranno il Parma, il Felegara, il Porporano e il Reggio Emilia.

Un torneo che unisce la solidarietà allo sport, saranno infatti presenti i volontari AVIS con stand informativi per dare tutte le informazioni riguardanti la donazione.

Dalle 17.00 in poi sarà possibile intrattenersi e giocare in piazza fino a sera. Per i più coraggiosi sarà possibile sfidare i campioni di calciobalilla presenti.