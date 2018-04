Giovanili del Parma: ecco le partite di tutte le formazioni nel weekend

La Formazione Primavera del Parma, dopo il pareggio interno 2-2 con lo Spezia nella 9^ di Ritorno, domani, Sabato 7 Aprile 2018, alle ore 15, sempre sul Campo Centrale del Settore Giovanile al Centro Sportivo di Collecchio, affronterà la Virtus Entella per il recupero della 7^ Giornata di Ritorno rinviata per neve nel week end del 3 e 4 Marzo. Il match sarà condotto da una terna arbitrale di Castefranco Veneto: l’arbitro Sig.Stefano Lorenzin e gli assistenti Sigg. Fabio Tribelli e Nicola Badoer. Dal punto di vista disciplinare, tra i Crociati, scontata la squalifica, rientra De Meio, mancherà, invece Capitan Mastaj, appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione con lo Spezia. I liguri, che all’andata si imposero 5-2, precedono i Crociati di una posizione in graduatoria all’undicesimo posto, ma con 6 punti di distacco (22-16), in virtù del maggior numero di vittorie (6-4) e del minor numero di sconfitte (9-11), a fronte dello stesso numero di pareggi (4). Il Parma, peggior difesa del torneo, ha incassato 37 reti, cinque in meno l’Entella (32) che ne ha segnate 28, 9 più delle 19 dei padroni di casa. Con il pareggio della scorsa settimana i gialloblù sono tornati a muovere la classifica dopo una serie di quattro sconfitte consecutive in Campionato che avevano preceduto il piacevole inaspettato exploit al Torneo di Viareggio, cui è stata data continuità di prestazione, al di là della rimonta subita negli ultimi 10 minuti dagli spezzini. Per quanto concerne i prossimi avversari, invece, è curioso il fatto che tra turni di riposo del campionato, soste e rinvii nel mese di Marzo abbiano giocato solo una volta, sabato 31, battendo in casa 2-0 il fanalino di coda Carpi. La partita precedente, invece, risale addirittura a sabato 24 Febbraio allorché vennero sconfitti tra le mura amiche 0-3 dalla capolista Novara. Da rimarcare, il turno prima (17 Febbraio), il successo esterno sul Cittadella (0-1).

Triplice incrocio con l’Empoli, domenica 8 Aprile 2018, per l’11^ Giornata di Ritorno dei Campionati Nazionali Serie A e B Under 17, Under 16 e Under 15.

Gli Under 17 Crociati ospitano alle ore 15, sul Campo Centrale del Settore Giovanile di Collecchio, i pari età toscani ai quali, all’andata, con una prestazione di carattere, riuscirono a strappare un pareggio (1-1). In classifica l’Empoli, che ha disputato 23 partite (una in più delle 22 dei Crociati che mercoledì 11 Aprile 2018, alle ore 15 sul Campo Centrale del Settore Giovanile del Centro Sportivo di Collecchio recupereranno la partita con il Sassuolo, valida per la 10^ di Ritorno, rinviata domenica 25 Marzo 2018 su richiesta dei modenesi che avevano alcuni convocati in Nazionale) occupa la 10^ posizione con 26 punti, raccolti con 6 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 29 i gol fatti, 38 quelli subiti. Il Parma, che è 14° e la chiude, ne ha 11, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte 17 reti realizzate, 40 prese. Nelle ultime tre gare disputate le due squadre hanno affrontato gli stessi avversari, perdendo entrambe due volte (Empoli-Juventus 1-4, Juventus-Parma 4-1; Fiorentina-Empoli 2-0, Parma-Fiorentina 0-3) e pareggiandone una (Empoli-Spezia 3-3, Spezia-Parma 1-1).

Gli Under 16 Crociati alle ore 14 saranno ospiti dei pari età toscani sul sintetico del Centro SportivoMonteboro. I padroni di casa sono la quinta forza del torneo, con 36 punti, provento di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. 52 le reti fatte, 42 quelle subite. Dopo aver perso col Genoa 2-1, l’Empoli ha inanellato negli ultimi due turni, due vittorie consecutive su Spezia 2-1 e Cremonese 0-2. Il Parma, invece, dopo aver battuto il Carpi 1-4 il 25 Febbraio, ha perso le quattro gare successive (Fiorentina 1-0,Juventus 0-5, Virtus Entella (recupero) 0-2, Spezia 3-0) arrivando a 14 sconfitte rimediate, a fronte di 6 vittorie e 3 pareggi per un totale di 21 punti in classifica che valgono l’11^ posizione in graduatoria. 28 il gol segnati, 55 quelli subiti. All’andata la partita disputata domenica 26 Novembre 2017 sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Collecchio terminò con un beffardo 2-3, considerate le tante occasioni capitate, ma non capitalizzate dalla squadra allenata da Mister Giuseppe Cardone.

Gli Under 15 Crociati, freschi vincitori del Memorial Sassi di Categoria, nonché reduci dalla vittoria corsara a Spezia di campionato di domenica 25 Marzo (0-2), alle ore 12 scenderanno sul sintetico del Centro Sportivo di Monteboro per affrontare i pari età toscani che li precedono in graduatoria di una posizione (undicesimi) e tre punti in più in classifica, 27 (ma una partita in meno, dovendo recuperare la sfida con il Genoa), frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, tre delle quali nelle ultime uscite, tra cui quella nello scontro diretto con la Cremonese (4-2) che così li ha scavalcati (decimi, con 28). Il Parma, dodicesimo, i suoi 24 punti li ha raccolti a propria volta con 7 vittorie, ma ha pareggiato 3 volte e perso 13, segnando 27 gol e subendone 37, l’Empoli 31-39. All’andata la partita disputata domenica 26 Novembre 2017 sul Campo B in sintetico del Complesso Sportivo Il Noce a Noceto terminò a reti inviolate (0-0).

La Formazione Giovanissimi Professionisti 2004 Crociata domenica 8 Aprile 2018, alle ore 11, al campo sportivo comunale “Sigonio” di Carpi, per l’ 11^ Giornata di Ritorno del Campionato Regionale di categoria, affronta i pari età del Carpi (26 punti raccolti in 20 giornate, con 8 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte, 30 gol fatti, 32 subiti). All’andata la partita disputata domenica 26 Novembre 2017, sul campo B in sintetico del Complesso Sportivo il Noce finì 4-0. I Crociatini ieri, giovedì 5 Aprile 2018, grazie a un gol nel finale di Geremia Beduschi, hanno battuto 0-1 il Ravenna, nel recupero della 7^ Giornata di Ritorno del Torneo, raggiungendo, al termine, i 50 punti in classifica con 16 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 55 gol fatti, 16 subiti. In attesa dei prossimi recuperi il Parma, con 21 gare disputate, è secondo ex aequo col Sassuolo, che però ha una partita in meno (20), alle spalle della capolista Cesena (53). Durante il Week End Pasquale la squadra allenata da Mister Michele Saltori si è piazzata al secondo posto del 37° Torneo Pecci, importante competizione alla quale erano iscritte squadre come Roma e Sassuolo, dopo aver ceduto solo ai rigori al Milan vincitore (4-2), ma avendo eliminato durante il percorso Inter ed Atalanta.

La Formazione Under 13 Crociata, fresca vincitrice del 4° Memorial “Nico Giovannini” di Casalgrande, dopo aver battuto 0-2 il fanalino di coda Santarcangelo ieri, giovedì 5 Aprile 2018, nel recupero della 3^ Giornata di Ritorno del Torneo Regionale di categoria, domani, sabato 7 Aprile 2018, alle ore 17, sul sintetico del Centro Sportivo di Collecchio, sarà già in campo per l’11^ Giornata di Ritorno di Campionato con i pari età del Pro Piacenza, i quali, noni in classifica, in 20 gare disputate, hanno vinto 7 volte, pareggiate 4 e perse 9, con 21 gol fatti e 24 subiti. I Crociatini – con una gara in meno rispetto alla capolista Sassuolo (52 punti in 22 gare) – sono secondi con 50 punti in 21 gare disputate, con 16 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 61 reti realizzate, 12 prese. All’andata la gara disputata domenica 26 Novembre 2017 sul campo comunale “G. Siboni” di Piacenza terminò 2-2.

Questi gli impegni nei Campionati Provinciali FIGC, Fase Primaverile delle squadre Crociate (iscritte di un’annata sotto leva):

Parma 2006 “B”-Inter Club 2005 (8^ Giornata del Girone A del Torneo Esordienti Anno 2005 – 2° Anno), ore 10.45 di domenica 8 Aprile 2018 sul sintetico del C.S. di Collecchio

Langhiranese VP 2005-Parma 2006 “A” (6^ Giornata del Girone B del Torneo Esordienti Anno 2005 – 2° Anno), posticipo alle ore 18.30 di martedì 10 Aprile 2018 sul campo in erba naturale Bruno Monica di Langhirano.

Parma 2007-Langhiranese VP 2006 (6^ Giornata Girone A del Torneo Esordienti Anno 2006 – 1° Anno), ore 16.00 di sabato 7 Aprile 2018, sul Campo 5 ridotto in sintetico del Complesso Sportivo Il Noce a Noceto.

Team Fidenza 2007-Parma 2008 (6^ Giornata Girone A del Torneo Pulcini Anno 2007 – 2° Anno), ore 16.30 di sabato 7 Aprile 2018 sul campo sintetico “A” del C.S. Ballotta di Fidenza

Gli Esordienti 2006 Crociati, sabato 7 Aprile 2018, alle ore 12.30 allo Stadio Garilli di Piacenza (pre-match di Piacenza-Pistoiese,15^ giornata di ritorno del campionato di Serie C, kick off ore 16.30), affronteranno la Reggiana 2006 nella finale dell’importante e tradizionale Memorial Beghi, giunto alla 32^ edizione.

I Pulcini 2007 e i Pulcini 2008 affronteranno i pari età del Frosinone in due test match che avranno inizio rispettivamente alle ore 11.15 e alle ore 10 di domenica 8 Aprile 2018 al Campo Sportivo in erba naturale ex Hockey del Complesso Sportivo Stuard a San Pancrazio (PR). Le squadre ospiti il giorno precedente, sabato 7 Aprile 2018, assisteranno alla partita Parma-Frosinone, 13^ di Ritorno del Campionato Nazionale Serie B, in programma alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma.