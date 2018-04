A grande richiesta torna a Langhirano “Basta un assaggio”

Sabato 14 aprile alle 21 al Teatro Aurora di Langhirano (Parma) fa tappa la commedia musicale “ripiena d’amore” che ha conquistato il pubblico in un paio di date nel parmense lo scorso anno.

Regia e liriche di Emanuele Valla con le coreografie di Rita Terenziani per il laboratorio di musical dell’associazione culturale Legenda Musica di Traversetolo

Dopo il successo della due date parmensi dello scorso anno, “Basta un assaggio” torna sabato 14 aprile 2018 alle 21 al Teatro Aurora di Langhirano (Parma). Si tratta del lavoro dell’associazione culturale Legenda Musica di Traversetolo che, a un mese dal debutto del nuovo spettacolo, porterà sul palco una storia al femminile, per sensibilizzare il pubblico riguardo tematiche estremamente attuali, esplorando il “dramma” attraverso i colori della commedia musicale. Racconta la storia di Jenna, cameriera esperta nel preparare torte tra le più fantasiose, che sogna un modo per abbandonare la sua piccola cittadina e il suo matrimonio senza amore.

Un concorso in una vicina contea e l’arrivo di un nuovo dottore in città, potrebbero essere l’occasione per ricominciare da zero, mentre le sue colleghe cameriere le mostrano le loro “ricette alternative” per trovare la felicità. Jenna si ritroverà a dover fare appello a ogni sua forza e a tutto il suo coraggio per ricostruirsi una vita. Le liriche e la regia sono di Emanuele Valla, le coreografie di Rita Terenziani, gli arrangiamenti musicali di Jong Lacre, le scenografie sono di Alessia Tocchi, Stefano Martini e Sabrina Gaiani.

Un nuovo e fresco musical, irresistibile e rigenerante, che celebra l’amicizia, la maternità e la magia di una torta ben fatta. Se ve lo siete perso, potete quindi recuperare e se già lo avete visto, molto probabilmente tornerete perché è uno spettacolo che non smette mai di regalare emozioni.