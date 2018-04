Baseball, bella doppietta della Farma all’esordio in campionato

L’esordio in campionato della Farma è stato in memoria di Davide Bassi, una delle bandiere della Crocetta Baseball, da giocatore prima e da coach dopo con due scudetti Cadetti vinti, scomparso prematuramente nel maggio 2017. Dopo il numero 40 di Mike Pagnozzi, è stato ritirato anche il suo numero 19 con una cerimonia che ha preceduto gara1 col Piacenza. Il presidente Ivan Ferrarini l’ha consegnata a Marco, figlio di Federico, fratello di Davide.

La Farma gli ha dedicato una bella doppietta col Piacenza, in rimonta in gara1, nettamente in gara2. Sotto 5-0 al 6° di gara1, i leoni hanno segnato 4 punti al 7° e dopo averne subiti 3 al cambio campo, hanno, nell’attacco successivo, messo il turno segnando i 5 del decisivo 9-8. Prima partenza con qualche problema di controllo per Pagani (5 bb in 3 rl ma anche 4 so), Astorri non è riuscito a contenere e Sassi ha chiuso da vincente. L’attacco ha trovato grandi difficoltà a incontrare il mancino Peluso (6 rl, 2 bv, 13 so) ma ha demolito il suo rilievo Molina beneficiando anche di un paio di errori difensivi e di una bella azione di gioco spremuto. In attacco si sono distinti Delmonte (2/5, 3 pbc) e Dentoni (2/4, 2 pbc).

Anche in gara2 Piacenza segna un punto al primo attacco, ma la Farma lo pareggia con Covati sulla valida di Bramini. Gli ospiti allungano al 3° (4-1), inning che chiude anche la partenza di Fasan, rilevato da Bordini, e al 5° (4-1). Ma proprio nel 5°, i leoni alzano la voce e passano in vantaggio segnando la bellezza di 6 punti con 5 valide, tra cui due doppi e un errore difensivo. Il vantaggio si allarga grazie ai 2 punti al 6° e ai 5 del 7°. Bordini prima e Trevisan poi tengono ottimamente e finisce 14-6. Grande protagonista il dh Bramini con 4/5 e ben 7 pbc.

La Carpana-DalmineLS ha esordito passando il primo turno di Coppa Italia. Senza storie la prima partita del concentramento disputato al centro A.Notari: la vittoria, firmata Grignaffini, col Rovigo è arrivata al 4°(13-3); a seguire la vittoria è andata al Liburnia con partita chiusa 8-2 al 6° ma con il boost decisivo al primo attacco in cui le toscane hanno siglato 6 punti.