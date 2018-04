Parma Futuro Smart alle Officine On/Off

Nella giornata di venerdì 6 aprile, presso le Officine ON/OFF (spazi di innovazione a Parma), in Strada Naviglio Alto n°4/1, si è tenuto il secondo Workshop PARMA FUTURO SMART, dedicato ad un confronto intersettoriale per la definizione di scenari tematici in un’ottica Smart City.

Il Workshop dal titolo “Scenari per Parma Futuro Smart al 2030 – Attraverso il confronto multi-stakeholder per la co-definizione di Scenari per Parma Smart City” è stato organizzato dal Comune di Parma e da Infomobility, con il supporto delle società Isinnova e Focus Lab. L’evento, in continuità con il Kick-Off Meeting del 30 Novembre 2017, tenutosi al WoPa – WorkOut Pasubio di Parma, si è inserito nell’ambito del progetto europeo RUGGEDISED (http://www.ruggedised.eu/), di cui il Comune di Parma ed Infomobility sono partner.

All’incontro hanno partecipato importanti attori del territorio provenienti da realtà diverse: oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione, membri dell’Università di Parma, di imprese, enti pubblici e privati ed esponenti delle scuole superiori.

“L’incontro di oggi è un importante tassello che va nella direzione di una visione futura di Parma, in un’ottica smart, che non significa solo innovazione, resilienza e tecnologia,- spiega l’Assessore Tiziana Benassi alle politiche di sostenibilità ambientale, – ma anche dialogo, inclusione sociale, sostenibilità, creatività e identità. Petali che fanno parte dello stesso fiore. Una città smart, umanizzata e strutturata su una forte rete territoriale fatta di luoghi, di persone, di politiche che si integrano in modo trasversale”.

L’obiettivo del Workshop è stato quello definire gli scenari di Parma Smart City al 2030, attraverso un percorso partecipativo a livello locale, partendo da trend globali. Così come durante il Kick-Off Meeting di Parma Futuro Smart, anche in questa occasione una fase del lavoro è stata dedicata al confronto intersettoriale in 4 tavoli tematici: Energy-Environment & Smart Grid-Infrastructure, Transport & Mobility, Society & People, Economy & Innovation.

Alla fine dell’incontro c’è stata una sessione plenaria conclusiva dove i portavoce di ogni gruppo hanno illustrato a tutti i partecipanti gli scenari emersi nei vari settori, anche attraverso una rappresentazione grafica sviluppata da quattro studentesse del Liceo Artistico Toschi.