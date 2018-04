Torna, da aprile ad ottobre 2018, la rassegna “La città dei giovani” giunta alla seconda edizione.

La manifestazione è patrocinata dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna e realizzata con il contributo dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Parma.

“La Città dei Giovani” è una rassegna itinerante organizzata da Prospettive SCS (composta dalle Cooperative Sociali Aurora Domus, Eidé e Gruppo Scuola) per intercettare le domande dei nostri giovani abitanti e, al tempo stesso, fornire loro soluzioni molteplici e innovative per l’acquisizione di competenze trasversali, senso di comunità e nuovi modelli per il futuro.

“I tanti appuntamenti della rassegna – ha esordito il sindaco Federico Pizzarotti – sono stati voluti per comprendere meglio il mondo dei giovani e approcciarsi e relazionarsi con loro, oltre che per creare momenti in cui possano esprimersi: come Amministrazione Comunale riteniamo fondamentale rendere partecipi le nuove generazioni della vita della città e del loro ruolo in essa”.

“La riflessione sulla città dei giovani, che è una realtà che quotidianamente anima il nostro territorio – ha detto l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Michele Guerra – è una sfida decisiva per Parma e non solo. Il programma di questa rassegna la affronta in maniera concreta e approfondita, creando spazi che i giovani possano riempire con i loro contenuti e prevedendo momenti seminariali che possano aiutarci a rapportarci con loro. Tutto questo attraverso appuntamenti dislocati su tutto il territorio, raggiungendo le diverse comunità che lo compongono”.

Come ha spiegato nel suo intervento Roberta Lasagna, presidente di Prospettive SCS, la manifestazione di articolerà su diverse tipologie di eventi: seminari, momenti formativi per operatori delle Politiche Giovanili, mostre, eventi live, momenti di cittadinanza attiva e di protagonismo dei giovani. Il programma si muoverà attorno a quattro macro aree: Lavoro con le nuove generazioni, Il confronto con le nuove generazioni, I giovani protagonisti, Nuovi spazi per/dei giovani. Gli eventi saranno dislocati in diversi quartieri di Parma e saranno gratuiti.

Programma

Lavorare con le giovani generazioni

4 maggio 2018, ore 14.00 (Auditorium Palazzo del Governatore) – “Scenario attuale e orizzonti futuri del lavoro con i giovani”

In questo seminario i più importanti esperti italiani del lavoro con le nuove generazioni offriranno importanti spunti di riflessioni su importanti quesiti legati al mondo dei giovani. In quest’ottica verrà dato molto spazio alla riflessione sui luoghi e sugli spazi in cui i giovani si muovono e su come operarci.

5 ottobre 2018, ore 9.00 (Palazzo del Governatore) – “Giovani oltre: 10 anni di Politiche Giovanili a Parma e in Regione Emilia Romagna”

I protagonisti ed i promotori delle politiche giovanili a Parma e in Regione Emilia-Romagna racconteranno le tappe più significative del lavoro svolto negli ultimi 10 anni e di come il territorio sia cambiato grazie a queste. La conversazione verrà allargata ed inquadrata in un contesto più ampio grazie agli interventi di Flaviano Zanzonai (Euricse), Alessandro Rosina (Università Cattolica di Milano) e Paolo Venturi (AICCON)

19 ottobre 2018, ore 9.00 (Palazzo del Governatore) – “Promuovere la cultura per fare società”

In questo incontro si rifletterà sul rapporto tra Politiche Giovanili e Politiche Culturali. Attenzione verrà posta sui luoghi, intesi come spazi di partecipazione sociale e di co-costruzione di cultura. Interverranno Flaviano Zandonai (Euricse), Pierluigi Sacco (IULM), Michele Guerra (Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili del comune di Parma).

Il confronto con le nuove generazioni

3 maggio 2018, ore 9.00 (Officine On/Off) – «Incontri Ravvicinati»

L’incontro vedrà la creazione di un gruppo focus sugli stili relazionali, di vita e di consumo dei giovani tra 20 e 30 anni. L’evento sarà condotto da Michele Marmo (AssociAnimazione) e Carlo Andorlini (Università degli Studi di Firenze). Questo incontro si inserisce nel percorso ricerca di “Cose Da Fare con i Giovani” per Coop Italia.

Iscrizione gratuita riservata ai giovani tra i 20 e 30 anni

I giovani protagonisti

Mesi di aprile, maggio, giugno “Iniziative dei Servizi per i giovani del Comune di Parma”

All’interno delle iniziative verrà proiettato il video “Partire/Restare, una bella storia”: documentario realizzato dal regista Gianpaolo Bigoli.

19 aprile 2018, ore 16.30 (Spazio Giovani in Civica) – «(Servizio) Civile Anch’io: Conoscere, Scegliere, Agire» [Progetto Mappiamoci]

Questo incontro è destinato a capire cos’è il Servizio civile, a come trovare il progetto adeguato (in Italia o all’estero), e a come si svolge. Interverranno all’incontro ragazzi in servizio civile e chi lo ha già svolto che offriranno testimonianze e consigli.

20 aprile 2018, ore 14.30 (Centro Giovani Federale) – «Mappiamoci a Parma e Provincia» [Progetto Mappiamoci]

Presentazione dei campi estivi di volontariato e dei progetti YoungERcard disponibili a Parma e in provincia.

12 maggio 2018, ore 16.00 c/o Libreria Voltapagina – Via Oberdan, 4/c

«Giving Power to Young People»

Evento promosso dal Centro Giovani Montanara in collaborazione con la libreria Voltapagina.

I ragazzi del Centro Giovani Montanara espongono in centro città le loro opere, esito del workshop fotografico realizzato in collaborazione con CUBO Gallery. Esposizione fotografica accompagnata da esposizioni musicali e presentazione di libri.

13 maggio 2018, ore 15.00 (Parco Testoni) – «Festa della mamma»

Il Centro Giovani Esprit insieme alle associazioni del quartiere promuove una festa di comunità con musica, creatività, cibo e divertimento.

15 maggio 2018, ore 15.00 (Centro Giovani Federale) – «Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca»

L’evento, promosso dalla Consulta Studentesca di Parma e dal Centro Giovani Federale, vede la creazione di uno spazio, anche se temporaneo, dedicato alla creatività e alla partecipazione giovanile. Il programma prevede esposizioni artistiche, performance live, concerti e stand degli studenti e delle realtà legate al mondo dei giovani.

15 Maggio 2018, ore 17.00 (Officina Arti Audiovisive) -«Tra video e visioni» [Open Day Officina Arti Audiovisive]

Laboratorio video per teenagers, inaugurazione mostra espositiva ed incontri con l’autore.

19 maggio 2018, ore 9.00 (Centro Villa Ghidini) – «Villa in festa» [Open Day Centro Villa Ghidini]

Laboratori creativi, animazioni ludiche, e spettacolo per bambini (6-12 anni) e genitori.

21 maggio 2018, ore 9.00 (Palestra scuola Malpeli di Baganzola) – «Un libro per amico – Baga Book in festa» Evento a conclusione del percorso di promozione della lettura realizzato dal “Baga book” del Centro Giovani Baganzola in collaborazione con la scuola Malpeli nell’a.s. 2017-2018. Si svolgerà la premiazione per progetto più meritevole e avverrà la messa in scena delle rappresentazioni migliori. Farà parte della giuria uno scrittore affermato.

21 maggio 2018, ore 9.00 (Centro Giovani Federale) – «Io non ho paura»

Evento conclusivo del laboratorio tenuto dalla fotografa Ilaria Ghidini nello Spazio Giovani in Civica. Avverrà l’Inaugurazione della mostra fotografica “Io non ho paura” in cui verranno esposti gli scatti realizzati dai partecipanti al progetto, gli studenti della classe 1N dell’Istituto Giordani di Parma.

24 maggio 2018, ore 15.00 (Informagiovani) – «Servizio Civile: aspettative e interessi» [Progetto Mappiamoci]. Incontro in cui, attraverso colloqui individuali effettuati da un’operatrice del Copesc, verranno approfondite le tematiche legate alle aspettative, agli interessi, alle motivazioni che portano i ragazzi a scegliere l’opportunità del Servizio Civile. All’evento parteciperanno anche gli operatori di Informagiovani.

26 maggio 2018, ore 10.00 Open Day Centro Polifunzionale “Casa nel Parco” «La Casa nel Parco in Festa» c/o Casa nel Parco – Strada Naviglio Alto, 4/1

Il Centro Polifunzionale apre le sue porte alla città per festeggiare insieme a ragazzi, genitori, scuole e cittadinanza l’arrivo dell’estate. Animazioni, laboratori, momenti conviviali e musica.

31 maggio 2018, ore 9.00 (Centro Giovani Federale) – «Quello che dovete sapere di noi – dialogo coi ragazzi di oggi» L’evento si svolgerà in due momenti; uno al mattino e uno nel pomeriggio. Il mattino Stefano Laffi, curatore del libro “Quello che dovete sapere di me”, modererà un dialogo tra ragazzi. Infatti le storie dei giovani raccolte dal progetto C.E.N.T.R.O saranno rilette e interpretate dal gruppo di lettura dello Spazio Giovani in Civica in un momento di incontro intergenerazionale. Nel pomeriggio ci saranno momenti conviviali con esibizioni, performance e musica. Ci sarà lo spettacolo di teatro-danza dei ragazzi del Centro Giovani Federale e della scuola Newton con la coreografa Lucia Perego. Si esibiranno anche i ragazzi della 3 R del Liceo Scientifico Marconi, lo spettacolo teatrale sarà l’esito del laboratorio di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con Centro Giovani Esprit.

7 giugno 2018, ore 15.00 (Informagiovani) – Servizio Civile: serve aiuto? Orientarsi nella ricerca del progetto e nella compilazione della domanda. [Progetto Mappiamoci]

In questo incontro ci sarà una consultazione guidata dei progetti del Servizio Civile, verrà dato supporto alla ricerca del progetto più adatto ed alla compilazione della domanda.

7 giugno 2018, ore 16.00 (Centro Giovani Montanara) – «Una musica può fare» [Open Day Centro Giovani Montanara]

Evento di comunità in cui si svolgerà il saggio di fine anno scolastico della scuola Salvo d’Acquisto.

Nuovi spazi per/dei giovani

14 aprile 2018, ore 11.30 (Parco Testoni) – «Inaugurazione del modulo Eco in un parco di Comunità»

In questo incontro si inaugurerà il nuovo modulo Eco, interverranno il Sindaco di Parma e i rappresentanti di Fondazione Cariparma. Durante l’evento ci sarà la presentazione del progetto da parte dei soggetti promotori (Manifattura Urbana, Centro Giovani Esprit e associazioni del quartiere).

7 giugno 2018, ore 18.30 (Centro Giovani Montanara) – «Una musica può fare»

Inaugurazione dello studio di registrazione e della sala prove musicale dedicata ad Emiliano Fontana.