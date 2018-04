Aspettando il Terzo Giorno: due incontri prima dell’apertura della grande mostra

In occasione del progetto espositivo Il Terzo Giorno, la grande mostra che aprirà a Palazzo del Governatore il 20 aprile, dove saranno esposte 117 opere di 40 gli artisti di fama internazionale per offrire al pubblico uno sguardo nuovo e inaspettato sul tema della sostenibilità, il Comune di Parma continua a promuovere una serie di iniziative.

Dopo il ciclo di incontri sui temi dell’ambiente e della sostenibilità e sul rapporto uomo-natura che ha visto protagonisti nel mese di marzo Bruno Arpaia, Dario Costi, Enrico Giovannini, Paolo Nespoli e Leo Ortolani, in aprile si terranno due appuntamenti:

domenica 15 aprile, ore 18, Palazzo del Governatore: presentazione della mostra con una conferenza del curatore, Didi Bozzini e l’accompagnamento musicale del Third Day Jazz Trio: Raimondo Meli Lupi (chitarre), Sandro Ravasini (batteria) e Mirko Reggiani (basso)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

martedì 17 aprile, ore 17.30, Convitto Nazionale Maria Luigia: presentazione della mostra e del progetto Atelier dei Bambini (spazio di approfondimento ludico sulle tematiche della mostra rivolto a gruppi di bambini della scuola primaria) a dirigenti scolastici e docenti, con Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma e Didi Bozzini, curatore. L’incontro è organizzato in collaborazione con Gruppo Spaggiari Parma.

Per partecipare inviare mail a: atelierdeibambini@spaggiari.eu

La mostra Il Terzo Giorno in programma dal 20 aprile al 1° luglio 2018 al Palazzo del Governatore, curata da Didi Bozzini e promossa dal Comune di Parma, è un racconto per immagini che conduce lo spettatore dalla Creazione (intesa come apparizione del mondo) alla Distruzione (o quantomeno al rischio delle sua distruzione) fatto di analogie e non di logica, di visioni e non di concetti, di meraviglia e non di speculazione.

INFORMAZIONI MOSTRA

Sede: Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 19, Parma

Apertura mostra: 20 aprile – 1° luglio 2018

Orari apertura mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00 | venerdì dalle ore 12.00 alle 23.00 | sabato e domenica + festivi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) dalle ore 10.00 alle 20.00 | lunedì e martedì chiusi

Ingresso: intero 9 euro | ridotto 6 euro (under 26, over 65, invalidi, insegnanti, gruppi di minimo 10 persone) | omaggio (bambini fino a 10 anni, accompagnatori di invalidi, due accompagnatori per le scuole, un accompagnatore per gruppo di adulti)