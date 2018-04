Il Festival Verdi 2018 fa tappa a Parigi e Bruxelles

Prosegue in Francia e in Belgio il roadshow internazionale del Festival Verdi 2018 realizzato dal Teatro Regio di Parma. Il Direttore generale Anna Maria Meo presenterà a tour operator, media e appassionati gli eventi principali del Festival martedì 10 aprile a Parigi presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Fabio Gambaro – con la partecipazione di Damien Colas, membro del Comitato Scientifico del Festival Verdi – e mercoledì 11 aprile a Bruxelles presso l’Istituto Italiano di Cultura diretto da Paolo Luigi Grossi.

Ad arricchire l’appuntamento di Parigi il concerto del soprano Marta Torbidoni con Simone Savina al pianoforte, che eseguiranno arie e brani del repertorio verdiano, seguito da una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio parmigiano offerta da Sinapsi Group nell’ambito del progetto internazionale “Con Verdi nel Mondo”, in collaborazione con Buisson, Ruliano, Ibis, Corte Buona, Cantine Ceci, Raffinvini.

Ad esibirsi a Bruxelles, sempre nell’ambito del progetto Con Verdi nel mondo, sarà l’ensemble Sinapsi Opera Soloist, formata da Filippo Mazzoli (flauto), Corrado Orlando (clarinetto), Grazia Raimondi (violino), Massimo Tannoia (violoncello), Raffaele Cortesi (pianoforte); seguirà anche qui la degustazione offerta in collaborazione con Raineri, Prosciuttificio S. Giacomo, Salumificio Aurora, Monte delle Vigne, Zanetti, Senso Divino.

“Giuseppe Verdi è un mito nazionale – dichiara Fabio Gambaro Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Le arie di Nabucco, Traviata, Otello o Macbeth hanno commosso e commuovono ancora oggi ciascun italiano. Ma Verdi è anche patrimonio dell’umanità: la sua arte popolare, nel senso più alto del termine, incarna nel mondo intero la migliore tradizione italiana dell’Opera. Per queste ragioni l’Istituto Italiano di Cultura è particolarmente onorato di ospitare il Festival Verdi nei saloni dell’Hôtel de Galliffet. Parigi città melomane accoglierà con entusiasmo questo straordinario momento di alta cultura organizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma e la Regione Emilia Romagna.”

“Il Festival Verdi giunge quest’anno alla sua XVIII edizione – dichiara Paolo Luigi Grossi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles è lieto di collaborare alla promozione sulla scena europea di questa importante manifestazione che ha ormai acquisito negli anni una solida e ben meritata reputazione di eccellenza grazie allo strenuo impegno profuso dal Teatro Regio di Parma. La Commissione europea, come è noto, ha proclamato il 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale: in questo contesto, tanto più valore e significato acquista la celebrazione nella capitale europea del genio verdiano, che del patrimonio musicale italiano costituisce una delle espressioni di più straordinaria originalità”.

Il Festival Verdi sarà presentato all’Ambasciata italiana in Lussemburgo sabato 2 giugno, dove il roadshow internazionale si concluderà dopo aver fatto tappa in 23 città di 3 continenti.

Il roadshow è realizzato dal Teatro Regio di Parma in collaborazione con Enit, Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna APT Servizi, Assessorato al Turismo e Commercio del Comune di Parma, con il tour operator partner Parma Incoming, che oltre al soggiorno e ai migliori posti per gli spettacoli, offre visite ai luoghi verdiani tra Parma, Busseto e Roncole, per immergersi nell’arte e nella vita di Giuseppe Verdi.

Il Festival Verdi è realizzato grazie al contributo di Comune di Parma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Reggio Parma Festival, Regione Emilia-Romagna, Parma2020 la cultura batte il tempo. Major partner Fondazione Cariparma. Main partner Chiesi, Crédit Agricole Cariparma. Media partner Mediaset. Main sponsor Iren, Barilla. Sponsor Opem, Dallara, Unione Parmense degli Industriali. Advisor AGFM. Con il supporto di “Parma, io ci sto!”. Con il contributo di Complesso Monumentale della Pilotta, Comune di Busseto, Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, Opera Europa, Fondazione Monte Parma, Camera di Commercio di Parma, Ascom. Partner artistici Coro del Teatro Regio di Parma, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Orchestra giovanile della Via Emilia, Società dei Concerti di Parma, Lenz Fondazione. Sostenitori Dulevo, Mutti, Sicim, Smeg, Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Cantine Ceci, Agugiaro & Figna, La Giovane. Sostenitori tecnici IgpDecaux, MacroCoop, Grafiche Step, Milosped, Andromeda’s, De Simoni. Tour operator partner Parma Incoming.

L’immagine esclusiva del Festival è il ritratto di Giuseppe Verdi realizzato a matita da Renato Guttuso negli anni ’60, donato al Teatro Regio di Parma dall’Archivio storico Bocchi e concesso da Fabio Carapezza Guttuso ©Renato Guttuso by SIAE 2018.

FESTIVAL VERDI 2018

ROADSHOW

martedì 30 gennaio 2018, ore 18.30

Monaco di Baviera, Istituto Italiano di Cultura

mercoledì 31 gennaio2018, ore 19.00

Amburgo, Istituto Italiano di Cultura

giovedì 1 febbraio2018, ore 17.00

Berna, Residenza dell’Ambasciatore

venerdì 2 febbraio 2018, ore 19.30

Ginevra, Residenza Console

mercoledì 7 febbraio 2018, ore 18.30

Oslo, Istituto Italiano di Cultura

giovedì 8 febbraio, ore 16.30

Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura

martedì 20 febbraio 2018, ore 19.30

Stoccarda, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst – Opernschule Stuttgart

mercoledì 21 febbraio 2018, ore 19.00

Colonia, Istituto Italiano di Cultura

martedì 27 febbraio 2018, ore 18.30

San Francisco, USA, Istituto Italiano di Cultura

mercoledì 28 marzo 2018

Tokyo, Istituto Italiano di Cultura

martedì 10 aprile 2018

Parigi, Istituto Italiano di Cultura

mercoledì 11 aprile 2018

Bruxelles, Istituto Italiano di Cultura

sabato 2 giugno 2018

Lussemburgo, Ambasciata d’Italia