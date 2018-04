Quattro tenerissimi cuccioli nati in strada cercano una casa accogliente

Ancora una cucciolata meravigliosa ….

Ancora dei piccoli angeli di pelo nati da mamma randagia in mezzo ai pericoli della strada e salvi per miracolo grazie all’amore e alla dedizione di una volontaria.

Saetta, Tuono, Luce e Lampo hanno circa tre mesi, futura taglia piccola, VACCINATI E SPULCIATI …teneri e deliziosi ….cercano la loro famiglia….quella per la vita, per essere curati e coccolati come meritano….non servono altre parole…

Speriamo che la dolcezza infinita di queste creature possa colpire il cuore della persona giusta….

Cerchiamo stallo o adozione.

Per info: 347-0810209 oppure 393-3567046