Uomini e donne al lavoro, sfide e progetti

Si intitola “Uomini e donne al lavoro: nuove sfide e progettualità sul territorio” il convegno di studio e di formazione che si svolgerà giovedì 12 aprile dalle 15 alle 18 nella Sala Borri della Provincia di Parma, in viale Martiri della Libertà, 15, a Parma.

L’iniziativa è promossa da Provincia, Consigliera di Parità e Consiglio provinciale Consulenti del Lavoro.

Il convegno sarà aperto alle 15 dai saluti di Paolo Bianchi Consigliere delegato alle Pari Opportunità della Provincia di Parma e sarà introdotto da Mariantonietta Calasso Consigliera di Parità della Provincia di Parma.

Seguirà l’intervento di Sonia Alvisi, Consigliera di Parità della Regione Emilia Romagna.

Quindi sarà la volta della relazione di Luca De Compadri Componente del CNO sul tema “Equo compenso”, Alessandra Lamberti Zanardi Consulente del Lavoro tratterà di “Misure di Welfare per Consulenti del Lavoro: progetto WelCoME in favore delle azioni di solidarietà professionale positiva” e Manuela Cucchi Consigliera di Parità supplente della Provincia di Parma e Consulente del lavoro si occuperà de “La commissione pari opportunità dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma”; modera Maurizio Musso Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Parma.

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e consentirà l’acquisizione di 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico; è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi.