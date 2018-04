Il divertente spettacolo “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco” va in scena a Fontanellato

Corre l’anno 1574 e per le calli di Venezia circola una notizia: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, certo che no, la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Questo è il punto di partenza dell’esilarante spettacolo ROMEO E GIULIETTA – L’amore è saltimbanco, della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro, in scena al Teatro Comunale di Fontanellato sabato 14 aprile alle ore 21.00. I due saltimbanchi avranno solo due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo e, soprattutto, trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico. Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. I tre attori Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello danno vita ad una “prova aperta”, alla maniera degli artigiani delSogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Scorrazzando impunemente nello spazio e nel tempo col testo shakespeariano mescolato a suggestioni eterogenee, dai versi di De André a Rocky, da Titanic ai cooking-show, la compagnia crea un frizzante esempio di teatro popolare, rende soggetto da commedia la commedia dell’arte stessa e trasforma in “maschera” chi la maschera la indossava per mestiere.

I tre attori fluttuano leggeri dentro e fuori i mille personaggi della storia, in un caleidoscopio di dialetti, maschere e situazioni, e in un continuo su e giù dal palco, coinvolgono in maniera delicata e irresistibile tutto il pubblico.

