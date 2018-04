Sicurezza: un nodo da sciogliere. Le istituzioni cittadine incontrano i commercianti

Sicurezza reale e sicurezza percepita. A Parma da alcuni anni, anche a causa della congiuntura economica negativa dovuta alla recente crisi, si è assistito al progressivo degrado di molte zone in città e provincia.

Per rispondere concretamente alle richieste di soluzioni tempestive giunte dai propri associati e dai titolari di attività commerciali di Parma e provincia, Confesercenti Parma ha organizzato un incontro pubblico dedicato proprio al tema della sicurezza per le attività presenti sul territorio a cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine e che si terrà Giovedì 19 aprile 2018 dalle 16 alle 18 presso la sede dell’associazione in via La Spezia 52/1a.

La soluzione al problema potrebbe trovarsi proprio in una nuova modalità di collaborazione tra imprese, forze dell’ordine e istituzioni.

L’intento dell’iniziativa è chiarito da Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma: “Abbiamo voluto organizzare questo importante incontro nella sede di Confesercenti Parma con lo scopo di creare un momento di confronto che possa porre le basi per nuove modalità di collaborazione e supporto tra gli imprenditori del nostro territorio e le istituzioni deputate alla sicurezza. Ora più che mai, per arginare sul nascere le difficoltà che in una città come Parma non possono essere tollerate, occorre collaborazione e dialogo costruttivo tra cittadini, imprenditori e forze dell’ordine. Confesercenti vuole quindi essere volano di questo percorso di coordinamento e progettualità”.

Interverranno all’incontro:

Dott. Giuseppe Forlani – Prefetto di Parma

Dott. Pier Riccardo Piovesana – Questore di Parma

Col. Salvatore Altavilla – Comandante provinciale dei Carabinieri

Col. Gianluca De Benedictis – Comandante provinciale della Guardia di Finanza

Cristiano Casa – Assessore al Commercio e Sicurezza del Comune di Parma

Sauro Fontanesi – Delegato per la Sicurezza del Comune di Parma

Francesca Chittolini – Presidente Confesercenti Parma

Luca Vedrini – Direttore Confesercenti Parma