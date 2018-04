“Spleen”, concerto del Mefisto Ensemble diretto da Roberto Bonati, sabato 14 all’Auditorium del Carmine

“Spleen” è il termine inglese che indica la melanconia, quel “mal de vivre” che caratterizzò tanta poesia simbolista francese. Da qui il titolo del concerto del Mefisto Ensemble diretto da Roberto Bonati, che si terrà sabato 14 aprile alle 18.00 nell’Auditorium del Carmine. L’evento è l’esito del laboratorio di musica jazz tenutosi nel Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” per gli allievi della Scuola di Jazz, cui è offerta la rara opportunità di seguire, in parallelo alle lezioni di strumento, il corso di Composizione e analisi jazz guidato da Roberto Bonati. Nel concerto, sarà quindi proposto un programma di musiche create per l’occasione dagli allievi del Conservatorio su testi in versi dei poeti simbolisti francesi, alcuni dei quali legati da amicizia con Claude Debussy. “Spleen” è infatti anche un omaggio al compositore francese di cui nel 2018 ricorre il centenario della morte.

Autori e interpreti delle musiche saranno Gabriele Fava, Matteo Valentini, Luca Spaggiari (sassofoni); Jone Randa (clarinetto basso), Fabio Frambati, Marco Indino, Tomas Alghisi (trombe); Elena Rosselli, Diletta Longhi, Angela Malagisi, Samuele Benassi (voci); Sarah Pelosi (violino); Daniele Raciti, Angelo Vacca, Andrea Sciuto, Alessandro Vitali (chitarre); Rocco Biazzi (vibrafono); Jacopo Moschetto (pianoforte); Giancarlo Patris, Mattia Dellospedale (contrabbassi); Stian Eismann, Marcello Marinaro (batterie).

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.