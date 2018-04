Musei Civici, ecco le attività gratuite previste per il fine settimana

L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito: riscopri il patrimonio dei musei e degli spazi espositivi del Comune di Parma grazie a iniziative, visite guidate e workshop gratuiti per grandi e piccini, realizzati da personale specializzato dei Musei e promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Di seguito gli appuntamenti per sabato 14 e domenica 15 aprile.

Sabato 14 aprile

Castello dei Burattini

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard

ore 15.30: laboratorio Dipingo come Amedeo Bocchi

Davanti alla grande tela “Fior di loto” di Amedeo Bocchi, pittore parmigiano al quale è dedicata un’intera sala della Pinacoteca, i bambini disegneranno una loro fantasiosa versione dell’opera colorata con pastelli e acquerelli. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.