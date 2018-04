Un protocollo di intesa tra Università e Società dei Concerti: tariffe agevolate per gli studenti

Prosegue la collaborazione tra l’Università di Parma e la Società dei Concerti di Parma attraverso un protocollo d’intesa che riguarda l’organizzazione di progetti speciali promossi in accordo tra le parti. Progetti che supportano e ampliano le funzioni istituzionali dell’Ateneo, con particolare attenzione a fornire competenze e metodi di lavoro per la realizzazione e la promozione di eventi di carattere culturale.

LA CONVENZIONE

La convenzione mira alla collaborazione interistituzionale per la ricerca di forme sempre più appropriate di sostegno alle attività accademiche e di promozione e diffusione della cultura musicale in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento all’identificazione di nuove figure professionali altamente qualificate.

Agli studenti è inoltre data la possibilità di assistere a concerti e iniziative organizzate dalla Società dei Concerti di Parma a prezzi agevolati. Una strategia che ha visto numerosi ragazzi accorrere alla XVI edizione dei Concerti della Casa della Musica. “Pensiamo al pubblico di domani e siamo felici di vedere tanti giovani in sala”, spiega Davide Battistini, presidente della Società dei Concerti di Parma, osservando come la musica classica abbia un ruolo fondamentale nell’acquisizione della consapevolezza critica degli studenti e nella formazione del loro bagaglio culturale.

Per questo gli iscritti all’Università di Parma sono anche invitati a proporsi come volontari a supporto dell’organizzazione, vivendo da protagonisti ogni fase degli eventi proposti nell’arco dell’anno dalla storica istituzione.

“Questo protocollo d’intesa rafforza ulteriormente una collaborazione preziosa – commenta il Rettore Paolo Andrei – e consente lo sviluppo di progettualità comuni nel campo della musica, in particolare della musica classica, in quell’ottica di apertura al territorio – e di sinergia con i soggetti che vi operano – che è strategica per l’Ateneo. Mi fa particolarmente piacere sottolineare l’attenzione che la Società dei Concerti riserva agli studenti attraverso le tante opportunità offerte loro, non ultima la possibilità di assistere agli eventi a prezzi agevolati: anche questo è un modo per far partecipare i giovani alla vasta offerta culturale a loro disposizione e per contribuire alla loro crescita”.

La convenzione prevede inoltre la realizzazione di progetti collegati alla dimensione multimediale finalizzati alla trasmissione, comunicazione e promozione della musica classica, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze critiche e all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione – social network e social media – per la valorizzazione della musica.

Il protocollo di intesa prevede anche il coinvolgimento, da parte della Società dei Concerti, di ensemble di studenti e l’organizzazione di laboratori didattici, conferenze, seminari e incontri.

Per informazioni: web www.societaconcertiparma.it