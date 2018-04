Fallimento Eventi Sportivi S.p.A: aggiudicato provvisoriamente a Parma Calcio 1913 il Centro Sportivo di Collecchio

Il curatore del Fallimento Eventi Sportivi S.p.A., dott. Vincenzo Piazza, comunica che si è concluso con l’aggiudicazione provvisoria in favore di Parma Calcio 1913 S.r.l. il quinto tentativo di vendita del Complesso Immobiliare sito in Collecchio in via Nazionale Est 1/B, ad uso sportivo polifunzionale.

Parma Calcio 1913 S.r.l., attuale utilizzatrice del Centro Sportivo avrà ora tempo fino all’8 giugno 2018 per saldare il prezzo di aggiudicazione di 2.8 milioni di euro, condizione indispensabile per l’effettivo trasferimento del bene che avverrà per decreto del Giudice Delegato.

Qualora, nelle more del trasferimento del Centro Sportivo, pervenissero nuove offerte irrevocabili superiori di almeno il 10% al prezzo di aggiudicazione provvisoria, il curatore potrà sospendere la vendita, procedendo ad un ulteriore tentativo di vendita competitiva.