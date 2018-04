La Guardia di Finanza sequestra 37 kg di cocaina a Fidenza

Importante operazione della Guardia di Finanza di Fidenza che ha scoperto 37 kg di cocaina purissima nel bagagliaio di un’auto per un valore di più di 2 milioni di euro.

E’ stato arrestato un uomo con passaporto spagnolo che aveva affittato il garage.

I consiglieri comunali di Forza Italia Fidenza Francesca Gambarini e Giuseppe Comerci commentano l’importante operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Fidenza: “Ringraziamo la Guardia di Fidenza per l’importante e brillante operazione portata a termine. Il maxisequestro di 37 chili di cocaina, una quantità davvero enorme, costituisce una della più rilevanti operazioni contro il traffico stupefacenti mai portate a termine sul nostro territorio: la vendita della cocaina avrebbe fruttato milioni di euro a chi controlla lo spaccio di droga. Preoccupa però pensare che questo enorme quantitativo di droga si trovasse proprio a Fidenza, in attesa, probabilmente, di essere tagliata o smistata. Ancora grazie alla Guardia di Fidenza e alle altre forze dell’ordine per il lavoro fatto ogni giorni per contrastare la criminalità nel nostra territorio”.