Notifiche Pge, un giudice del Tribunale : “Irrilevante la querela di falso”

In data odierna e attraverso un’ordinanza del Tribunale di Parma, il giudice ha ritenuto irrilevante la presentazione di una querela per falso, presentata contro Parma Gestione Entrate, ai fini delle ingiunzioni di pagamento. (ndr: si tratta di una causa diversa da quella terminata con sentenza favorevole al Mnc, leggi)

Alcuni cittadini, infatti, avevano sostenuto la falsità delle firme del messo sulle notifiche delle ingiunzioni di Parma Gestione Entrate. Il Magistrato del Tribunale di Parma, invece, ha chiarito (leggi ordinanza) che la questione è irrilevante, poiché non riguarda la legittimità dell’ingiunzione. L’Amministrazione Comunale fa presente che, in effetti, i cittadini avevano ricevuto gli atti, tanto che hanno potuto regolarmente difendersi, in due gradi di giudizio.