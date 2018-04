“Non sono razzista, ma”, presentazione del libro di Manconi

Si è svolto ieri l’ultimo incontro del ciclo “L’integrazione vincente – Comunità di fronte alla sfida della convivenza” che ha visto la presentazione del libro di Luigi Manconi e Federica Resta “Non sono razzista, ma – La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura”, alla presenza dell’autore e dell’assessora al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi.

“Questi incontri – ha introdotto l’assessora Laura Rossi – hanno l’obiettivo di mettere in luce le buone pratiche che stiamo portando avanti in tema di accoglienza ed inclusione con un lavoro sinergico tra gli enti, le associazioni e le realtà del territorio. La volontà è quella di sviluppare una narrazione diversa del fenomeno in questione, che metta in luce gli aspetti positivi dell’integrazione senza negarne le problematicità”.

“E’ importante conoscere un male per combatterlo – ha detto l’autore Luigi Manconi introducendo la presentazione del suo volume – e quindi è fondamentale capire che in ognuno di noi esiste una forte pulsione all’esclusione di chi è diverso. Dobbiamo guardare in faccia questa realtà e imparare a riconoscerne i travestimenti e le insidie per poterla affrontare, facendo in modo di evitare il rischio di definire “razzismo” ogni atteggiamento. Gridando genericamente a questo male si diventa più deboli nel combatterlo”.

Il mini-ciclo “L’integrazione vincente – Comunità di fronte alla sfida della convivenza”, dedicato ai temi dell’integrazione è organizzato dall’assessorato al Welfare del Comune di Parma, in collaborazione con l’associazione CIAC onlus.

“Non sono razzista, ma – La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura”

Gli italiani sono razzisti? Ovviamente no: nessuna categoria può essere definita come un blocco unico e omogeneo e, dunque, catalogata attraverso un’etichetta spregiativa generale. Ma è altrettanto vero che oggi in Italia si manifestano forme di razzismo nel linguaggio pubblico, negli atteggiamenti sociali e nelle politiche. Non sono razzista, ma illustra un meccanismo psicologico che mira a prendere le distanze dalle parole e dagli atti che contraddicono ciò che pensiamo di essere, o che vogliamo far intendere di essere. È un’espressione che si sente sempre più spesso, perché l’interdizione morale nei confronti di termini e comportamenti xenofobi si è indebolita.

Quella sorta di presidio culturale e sociale, che agiva contro il ricorso a pratiche e linguaggi discriminatori, sembra esaurito.

Questo pamphlet è anche un grido d’allarme. L’intolleranza etnica ha trovato spazio nella sfera politica, per opera di figure pubbliche che, nonostante il proprio ruolo istituzionale (come nel caso del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli), contribuiscono alla produzione di ostilità xenofoba. E a ciò corrisponde un tessuto di piccoli e grandi imprenditori politici dell’intolleranza (concetto elaborato da Laura Balbo e Luigi Manconi in un saggio di un quarto di secolo fa). E tuttavia, dicono Luigi Manconi e Federica Resta, il termine razzista non va utilizzato per colpevolizzare individui e gruppi che vivono con fatica il rapporto con gli stranieri. Ciò che si manifesta nel nostro paese è, piuttosto, una diffusa xenofobia: la paura dello straniero. E, contrariamente a quanto si crede, il passaggio da quest’ultima al razzismo è tutt’altro che scontato.

Manconi e Resta argomentano come è possibile evitare che questo accada. Non sono razzista, ma è un libro fondamentale per evitare l’errore di indugiare nel “peccato dell’indifferenza”.

Il razzismo è ancora un tabù? L’odio contro gli stranieri è stato ormai legittimato? Chi sono gli imprenditori politici della paura e dell’intolleranza.

Gli autori

Luigi Manconi

Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università IULM di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri recenti: Corpo e anima (Minimum fax 2016), La pena e i diritti (con G. Torrente; Carocci, 2015), Abolire il carcere (con S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, Chiarelettere 2015), Accogliamoli tutti (con V. Brinis; Il Saggiatore 2013), La musica è leggera (Il Saggiatore, 2012), Non sono razzista ma. La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura (con Federica Resta; Feltrinelli, 2017). Nel 2001 ha fondato l’associazione A buon diritto.

Federica Resta

Federica Resta è avvocato, dottore di ricerca in Diritto penale e funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le sue pubblicazioni, 11 settembre. Attentato alle libertà? I diritti umani dopo le Torri gemelle (Edizioni dell’Asino, 2011) e Vecchie e nuove schiavitù (Giuffrè, 2008). Con Luigi Manconi ha già pubblicato Abolire il carcere (Chiarelettere 2015, con S.Anastasia e V. Calderone) e Non sono razzista ma. La xenofobia degli italiani e gli imprenditori politici della paura (2017).