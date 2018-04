Inaugurazione del nuovo Modulo Eco nel Parco Testoni

Sabato mattina alle 11.30 inaugura il nuovo Modulo Eco nel Parco Testoni in via Mordacci alla presenza delll’Assessore alla Cultura Michele Guerra, del Vice Presidente di Fondazione Cariparma Stefano Andreoli e i tanti che hanno contribuito al progetto.

Il Modulo Eco durante questi mesi è stato ricostruito con la collaborazione del Centro Esprit e con l’aiuto dei Cittadini del quartiere, Associazioni, Tecnici volontari di Manifattura Urbana e studenti.

Il Modulo Eco è un cantiere realizzato in autocostruzione che ha tempi e modi che privilegiano gli aspetti sociali e didattici. Per questo motivo abbiamo scelto di lasciare al grezzo alcune zone del Modulo Eco in modo da poter illustrare sia le tecniche costruttive che coinvolgere nuovi cittadini e completarlo con loro nelle prossime settimane, prima di essere donato alla Città di Parma.