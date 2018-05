Apre Pam local in centro: sarà aperto 7 giorni su 7

Il mese di maggio comincia con un’importante novità per la città di Parma: riapre i battenti oggi, in Strada Garibaldi nr. 22, Pam local, l’insegna italiana pensata per la spesa quotidiana conveniente, facile e veloce.

Situato nel cuore della città, a due passi dal Palazzo Ducale e dal Teatro Regio, lo store darà un significativo contributo all’attrattività di una zona che, negli ultimi tempi, è stata oggetto di un grande piano di riqualificazione e rilancio a favore sia dei cittadini, che dei numerosi turisti che affollano la via. Con il suo servizio di apertura continuata, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 21:00, gli ingenti investimenti in termini di sicurezza e l’ampia scelta assortimentale, che punta a rispondere alle più disparate esigenze d’acquisto, l’attività si propone, infatti, di dare nuovo impulso alla vita del quartiere.

L’insegna, che a Parma dà lavoro ad una decina di giovani, tutti under 28, si presenta come una rivisitazione, in chiave moderna, delle tradizionali botteghe alimentari del centro: il negozio offre infatti tante eccellenze locali, DOP e IGP, facilmente individuabili in quanto segnalate come “Prodotti del territorio”. Accurata selezione dei fornitori, grande attenzione alla convenienza e ricchezza assortimentale sono d’altronde le cifre che caratterizzano l’intera offerta di Pam local, da sempre attento a soddisfare le necessità di tutti i Clienti, coniugando l’alta qualità dei prodotti alla costante attenzione alle nuove tendenze alimentari.

Accanto alla vasta gamma di articoli “free from”, dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari, nel negozio sono infatti presenti anche molte referenze da agricoltura biologica, Veg&Veg, etniche e integrali. Ma non mancano neppure le soluzioni gourmet, i piatti pronti -da gustare al momento o da cucinare- come anche le confezioni monoporzione, ideali per risparmiare, riducendo gli sprechi. Una particolare attenzione viene poi riservata, come in tutti i negozi local, al reparto dei freschi, sempre di altissima qualità.

Una grande varietà di prodotti per un altrettanto grande risparmio: da Pam local i Clienti possono infatti contare su “Prezzo Promessa” -l’iniziativa volta a garantire prezzi bassi 365 giorni l’anno su centinaia di articoli- oltre che sulle originali proposte di “menu a prezzo fisso”, ideate per portare in tavola sfiziosi, ma sempre convenienti, pasti completi per due o più persone.

“L’obiettivo di Pam local è sempre stato quello di soddisfare i bisogni di tutti, sia in termini di qualità, che in termini di scelta e di prezzi: dagli studenti universitari ai lavoratori che rientrano tardi la sera, dagli anziani del centro che desiderano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno proprio sotto casa, ai turisti alla ricerca di uno snack o di un pasto veloce per poi proseguire con la visita della città”, commenta Renato Mazzucco, Direttore vendite Pam local.

“Con la riapertura di domani vogliamo stringere un rinnovato patto di fiducia con i parmigiani: Pam local rappresenta infatti un servizio di prossimità che, alla comodità e alla praticità, unisce l’esperienza e la grande offerta di convenienza garantite dall’appartenenza a Gruppo Pam, storica realtà italiana del settore della Grande Distribuzione, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni di attività”, conclude Francesco Mazzucato, Responsabile commerciale Pam local.

Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da 60 anni. Gli oltre 180 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.