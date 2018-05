Kiara Fontanesi corre in Germania la terza prova del Mondiale

Kiara Fontanesi è pronta a scendere in pista per il terzo round del Mondiale femminile di Motocross in programma questo weekend a Teutschenthal (Germania). Archiviate le prime due prove della stagione, Tentino e Portogallo, con un bottino di 74 punti, la penta campionessa del mondo è pronta a dare l’assalto al podio su di una pista a lei congeniale: terreno ideale per raccogliere punti mondiali e avvicinare la vetta occupata da Duncan con sedici lunghezze di vantaggio sulla parmigiana.

Nel mese di pausa tra il Gp Portogallo e Germania il Team Fonta MX ha alternato allenamenti con gare, tra cui quelle dell’italiano vinte a mani basse, apportando modifiche importanti al set up della moto, ciò ha permesso a Kiara di migliorare ulteriormente il feeling con a moto e ottenere importanti riscontri cronometrici.

“Mi sento in forma e sono serena come prima del GP del Trentino- racconta Kiara- e questo è importante in vista del Gp di Germania. L’obiettivo è sempre il medesimo: vincere la gara. Non penso alla classifica mondiale, ma alle due manche in programma. In questo mese mi sono allenata molto e mi sento veramente bene. Inoltre, abbiamo svolto dei test importanti a livello di sospensioni con i tecnici Poletti, riuscendo a trovare soluzioni interessanti che mi hanno permesso di migliorare alcuni aspetti importanti della moto.

Teutschenthal è una pista tecnica che mi è sempre piaciuta e sulla quale sono sempre andata forte. Sono dunque pronta alla sfida del weekend”.

Classifica Mondiale dopo due prove: 1. Ducan 90; 2. Papenmeier 87; 3. Van De Ven 80; 4. Fontanesi 74; 5. Verstappen 67